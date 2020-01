Marcelo D’Alessio rompió el silencio: «Si hablo, se caen las causas contra el kirchnerismo y contra Cristina»

El «falso» abogado que lleva casi un año detenido en el penal de Ezeiza habló de toda la causa del espionaje ilegal.

Marcelo D’Alessio está detenido desde el 15 de febrero de 2019 acusado de extorsionar al empresario Pedro Etchebest entre otras cosas. Desde el penal de Ezeiza habló por primera vez luego de su detención y luego de no haber sido aceptado su pedido para ser considerado imputado colaborador.

«Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchernismo y contra Cristina», dijo D’Alessio en diálogo con el programa Secreto de Sumario de Radio 10. Al mismo tiempo, no quiso precisar cuáles son esas «cuatro causas» para no «entorpecer». Sin embargo, a pesar de no querer hablar, consultado por la causa de las fotocopias de los cuadernos admitió que si habla se puede caer del todo.

Hay que recordar que D’Alessio está procesado y detenido desde febrero pasado, acusado de formar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión de sus víctimas.

El denominado «falso» abogado, que ahora dice que se recibió en el exterior, también habló del juez Alejo Ramos Padilla que es quien lleva adelante la causa contra él y además rechazó el pedido para ser considerado «arrepentido».

«A pesar de todo, valoro que Ramos Padilla se bancó toda la embestida de Comodoro Py», aseguró D’Alessio.

En su intento de ser aceptado como imputado colaborador tuvo que apuntar contra “sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor” a la suya, sin mentir. A la vez, debió brindar “información o datos precisos, comprobables y verosímiles” sobre los hechos en los que participó.

Según D’Alessio, es una malainterpretación que él no «haya entendido la ley del arrepentido» por el momento en que se «quebró» diciendo que quería estar con sus hijos. Posteriormente admitió «no dar más» y pidió una «tobillera electrónica».

«Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa», dijo D’Alessio al terminar.