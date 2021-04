Sánchez continúa con el proyectil en la cara, no pude comer bien y respira con dificultad

A poco más de dos semanas de haber sido brutalmente atacado por Santiago Negrete, el joven Manuel Sánchez continúa con la bala alojada en la cara.

En diálogo con Agencia Hoy y LT4, el abogado Luis Pedro Hurtado recordó que junto al abogado penal, José Luis Rey, se presentaron como querellantes particulares y aguardan que el Juzgado se expida en este sentido.



Respecto al estado de salud del joven que fue baleado, apuñalado y atacado a golpes el pasado lunes 12 de abril en el barrio Villa Urquiza de Posadas, el letrado sostuvo que se encuentra “estable pero con el proyectil en la cara. No puede comer bien, respira con dificultad y tiene problemas para hablar, en líneas generales está complicado”, aseguró.



Además, señaló que aún no hay fecha para la intervención quirúrgica para extraer la bala ya que los médicos estudian cómo realizar el proceso para evitar mayores complicaciones en el estado de salud del joven.



Por otro lado, Hurtado negó nuevamente la versión que indicaba que Santiago Negrete iba a ser liberado. El acusado permanece detenido en la Comisaría Seccional Tercera de Posadas. El hijo del propietario de un conocido boliche de Posadas aún no declaró en la causa.

