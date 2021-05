No es de una película: ¿Ya escuchaste hablar del Castillo Echauri a 260 kilómetros de Posadas?

Tiene estilo medieval y emerge de entre el follaje con una llamativa construcción. Tardaron cinco años en edificarlo y estuvo listo en el 2000. Desde entonces solo fue utilizado como casa de fin de semana por la familia propietaria. Pero ahora abre sus puertas a los visitantes por primera vez, como parte de un proyecto más ambicioso que apunta a convertir el sitio en un parque turístico.

Sus espigadas torres llaman la atención sobresaliendo por entre los árboles. La mayor se eleva a unos 22 metros de la base, que de por sí ya está en una altura. Estrechas escaleras llevan a las siete terrazas que ofrecen diferentes vistas. Sin duda, una foto soñada para muchos

Se trata del Castillo Echauri, ubicado en el distrito de Independencia, Departamento del Guairá, Paraguay. Es el sueño realizado del arquitecto Guillermo Echauri.

De entre la floresta de uno de los cerros de la cordillera del Ybytyruzú emerge la construcción que ofrece un peculiar contraste con todo el entorno. Su presencia llama inmediatamente la atención, ya que se encuentra a tan solo unos 300 metros de la ruta, en la localidad de Vista Alegre, en el distrito de Independencia, a unos 170 kilómetros de Asunción.

Castillo Echauri, pasaje al pasado…

El castillo no presenta una estructura muy grande en cuanto a espacio interior, aunque sí transporta al visitante a otra época, ya que todo el decorado tiene alguna relación con lo antiguo, con lo medieval.

Una portentosa armadura con su espada recibe a las visitas en el primer salón del castillo, dando una invitación a ir al pasado.

“La armadura fue un regalo a mi padre de una asociación española con la que él trabajó. Vino de España. También hay espadas y otros objetos llamativos. En realidad, estos espacios como el hall de entrada, la sala o los dormitorios no son accesibles al público, aunque sí pueden verlos, ya que están están cerrados con rejas”, acotó Echauri.

En pórticos y otros espacios se distingue el escudo de la familia como sello del edificio. Se puede observar un comedor y una sala, que está en un desnivel, ya que la edificación se adaptó a las características del terreno donde se fue erigida. En algunos lugares incluso la formación rocosa forma parte de las paredes.

En un entrepiso se encuentra otro salón con varios objetos de colección, además de los dormitorios de la familia. Las arañas que iluminan el interior fueron diseñadas también por el propio arquitecto Echauri.

“Mi papá es un coleccionista, es un amante de la historia y en especial la historia de la familia. Por eso el castillo tiene mucho que ver con nuestras raíces, que son de la región de Navarra, España, donde hay incluso una ciudad que se llama Echauri (Etxauri, en euskera). Son los descendientes de mis abuelos los que provienen directamente de esa tierra”, contó

Cómo Games of Thrones

“A mí me entusiasmó mucho el proyecto porque yo soy muy fanático de la serie ‘Games of Thrones’. Entonces el tema del castillo daba para jugar un poco con esa historia y con otras películas y cuentos relacionados con castillos, caballeros y esas cosas”, contó Guillermo.

En este sentido, sumaron al Castillo Echauri algunos elementos como, por ejemplo, un trono de metal, al estilo de la conocida serie, donde la gente podrá hacerse fotos. “También en una de las torres tendremos un calabozo con cadenas donde la gente se podrá esposar y tomarse fotografías simpáticas”, agregó.

El castillo está asentado sobre la propia roca del cerro, en un entorno natural de gran belleza, en un predio de 17 hectáreas.

“Es un terreno antiguo de la familia. Nadie vivió ni vive acá, solo utilizábamos de casa de fin de semana o de verano, pero todos los hermanos crecimos corriendo por acá. Antes el atractivo eran los arroyos, pero lastimosamente varios se fueron reduciendo y hasta secando debido a que la gente represa las aguas”, contó.

El medio digital La Nación, de Paraguay, publicó un amplio informe escrito por Arturo Peña y con fotografías de Carlos Juri, donde se revelaron todos estos detalles de la obra.

La esposa no quería

“Mi padre quiso venir a vivir en una época, pero mi madre no le dejó. Otra anécdota es que el castillo ya se estaba construyendo y mi mamá no sabía nada, porque se estaba gastando bastante”, recordó entre risas.

Actualmente, el arquitecto Echauri tiene una empresa de venta de materiales. Derivó en sus hijos la misión de ser la cara del proyecto porque “a él no le gusta figurar. Siempre fuimos una familia de bajo perfil. Así nos educaron. Nunca buscamos problemas y nos dedicamos a trabajar honestamente”, contó Guillermo.

“Por eso quizás es que muchos que no son de la zona ni siquiera conocían el castillo hasta hoy porque nunca hicimos alarde de este edificio”, agrego.

Andamios de tacuaras de más de 20 metros

La construcción del Castillo Echauri presentó varios desafíos teniendo en cuenta el terreno donde se asienta, en la ladera pedregosa de un cerro de la cordillera del Ybytyruzú. Pero en vez de pelear con la mole de piedra, la obra del arquitecto Guillermo Echauri optó por amigarse con ella.

De ahí que los sólidos cimientos de la edificación son las mismas piedras. La estructura fue tomando las formas que el propio cerro determinaba.

Marciano Palma es un obrero guaireño con larga experiencia. Su mayor orgullo es el haber participado de la construcción del Castillo Echauri desde la primera piedra. “Seis años trabajamos a puro pulmón, piedra por piedra. El arquitecto fue el que diseñó el castillo y nosotros nos ingeniamos cómo levantar, cómo hacer las cosas”, contó

Entre los desafíos que presentó la construcción estuvo el de saber utilizar todos los insumos del entorno para poder elevar el castillo. Un ejemplo fueron los andamios de tacuara, construidos artesanalmente, que se levantaron a una altura de más de 20 metros para acompañar la elevación de las pareces.

“Es un orgullo para mí y para mi familia el haber construido este castillo. A mí me gusta este tipo de trabajo, me gustan los desafíos, me gusta trabajar en cosas complicadas. Yo quiero resaltar en algo, quiero que algún día mis hijos digan ‘ese fue trabajo de mi papá’ y tengo todavía la fortaleza para hacer más cosas”, señaló finalmente Marciano.

Hasta ahora

Poco conocido quizás, el Castillo Echauri fue terminado entre el 2000 y el 2001, luego de más de cinco años de construcción. Es el sueño hecho realidad del arquitecto Echauri, un profesional paraguayo que con este desafiante proyecto quiso marcar su huella y rendir además un homenaje a sus descendientes españoles de la región de Navarra.

Desde su culminación, el lugar solo era utilizado como casa de fin de semana de la familia, pero viendo que despertaba mucha curiosidad entre todos los que pasaban por allí, a Echauri y a sus hijos se les ocurrió darle un giro y convertir el sitio en un atractivo turístico abierto al público.

“De hecho, siempre había gente que entraba sin permiso a la propiedad e incluso sobornaban a anteriores cuidadores para entrar y sacarse fotos”, cuenta Guillermo Echauri (hijo), joven ingeniero guaireño quien es el vocero del emprendimiento que ahora abre sus puertas.

“Decidimos que si la gente quiere entrar a sacarse fotos, le vamos a dar lo que nunca pudieron ver: vamos abrir el castillo, vamos a mostrarle los diversos lugares que ofrece; la gente piensa que es solo esto, pero también hay un mirador natural con un paisaje muy hermoso a unos metros y además se puede disfrutar de la naturaleza del lugar. Lo que queremos son visitas turísticas enfocadas a que los visitantes puedan sacarse fotos inolvidables”, añadió.

El Castillo Echauri ya empezó a recibir visitantes desde este fin de semana pasado, y cumpliendo un estricto protocolo por la pandemia de coronavirus. La experiencia está abierta para todos los que deseen una inolvidable fotografía desde el “pasado”.

(Fuente: La Nación-Paraguay. Por Arturo Peña y con fotografías de Carlos Juri)