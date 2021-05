Durante 2021 en Misiones se labraron más de mil actas de infracción por no usar barbijos o llevarlos de manera incorrecta

Sobre el uso incorrecto o el no uso de barbijos, Carlos Roberto Kallus, comisario y director general de Seguridad de Misiones, remarcó que a pesar del trabajo que hace la Policía continúa habiendo muchas personas que no cumplen los protocolos sanitarios. Ya se labraron 1.021 actas de infracción en lo que va del 2021 y añadió que se logró desbaratar 66 fiestas clandestinas. También reveló que la multa por el no uso de tapaboca oscila entre los 6 mil pesos.

El comisario señaló que desde el comienzo de la pandemia la policía trabaja intensamente para concientizar al ciudadano de la importancia que tiene el uso del barbijo. Sin embargo, los números que manejan en cuanto a cantidad de actas infraccionarias realizadas solo en lo que va del primer cuatrimestre del año no son alentadores.

Uso correcto del barbijo.

Hay que distinguir entre dos tipos de infracciones: por un lado, el mal uso del barbijo y por el otro el no uso de tapaboca. Ante cada una de estas formas, según precisó Kallus, la Policía de Misiones actúa de manera distinta.

“A las personas que lo utiliza de mala manera al tapabocas se lo insta a que se lo coloque en forma correcta; y el siguiente caso cuando no lo usa directamente o no lo porta se le labra un acta de infracción”, explicó.

También detalló que el acta de infracción se canaliza a través del Ministerio de Salud Pública, luego retorna a la Policía de Misiones y tras una serie de trámites administrativos la persona que infringió la norma de bioseguridad, debe comparecer frente a el Ministerio en cuestión. Finalmente, se termina abonando una multa que ronda los 6 mil pesos.

En esa misma línea, Kallus manifestó que sólo en los primeros meses del año, ya se hicieron 1021 actas infraccionarias por no usar barbijos: “Al ir pasando las distintas fases, vemos lo que ocurre a nivel nacional y se acentúan los controles de la policía”, comentó.

Asimismo, indicó que las personas respetan mucho más las normas sanitarias en la zona del centro, donde hay mayor circulación, sin embargo, advirtió que en la periferia los protocolos se flexibilizan e incumplen y es allí donde más infracciones se realizan, tanto en Posadas como a nivel provincial.

Andrés Guacurarí en la Costanera de Posadas, campaña por el uso de barbijos.

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de usar un tapaboca en todo momento, incluyendo cuando se realizan actividades físicas. “Al hacer una actividad deportiva se le dificulta la entrada de oxígeno, es entendible pero las personas no corren constantemente”, opinó el comisario sobre el uso de barbijo en la Costanera de Posadas.

Además, mencionó que el control del cumplimiento de las normas sanitarias ocupa una gran cantidad de efectivos.

Kallus también precisó que en el primer cuatrimestre del 2020 se registraron en toda la provincia un total de 66 fiestas clandestinas. En esa línea detalló que se desbarataron reuniones ilegales en lugares céntricos, discotecas, y hasta parajes. También remarcó que la circulación de la información sobre estas fiestas es muy restringida, para evitar que la policía se entere y asista a clausurar estos lugares.

Respecto de las multas que tiene el propietario de un lugar donde se realiza una fiesta clandestina, el comisario sostuvo que es regulado por cada municipio, ya que la policía solamente se encarga de allanar y constatar las normas infringidas. “Todos los procedimientos se consultan con el ámbito Judicial”, precisó y añadió que además de las Municipalidades se trabaja conjuntamente con las comisiones vecinales.

“Hoy cuesta controlar las masas, la cantidad de personas en exceso. Cuesta controlar a cada persona y más si se resiste a la autoridad”, concluyó Kallus quien al mismo tiempo instó a tener “sentido de responsabilidad social”.

La Policía continúa controlando el uso correcto de barbijos en las calles.



