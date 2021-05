“Queremos poner de pie a la Argentina, después de un tiempo en el que la derrumbaron”, expresó Fernández en el lanzamiento del Programa Reconstruir

El presidente Alberto Fernández señaló hoy que “queremos poner de pie a la Argentina, después de un tiempo en el que la derrumbaron”, al encabezar este mediodía, en el municipio bonaerense de Ensenada, el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas, que quedaron abandonadas en 2016, con una inversión de 110.000 millones de pesos.

El Jefe de Estado señaló que “es evidente que muchos quisieran acá construir un barrio privado, casas de otro tipo y seguir postergando a los que necesitan estas casas. Y está claro que los factores de poder existen y no nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado por las mejores cosas”.

El mandatario estuvo acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; y de Entre Ríos, Gustavo Bordet; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la vicegobernadora provincial, Verónica Magario; el intendente local, Mario Secco; y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, entre otras autoridades.

También participaron de la actividad por videoconferencia los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Segio Uñac (San Juan), quienes suscribieron, junto a Kicillof y Bordet, las adhesiones provinciales al programa nacional.

Al hacer referencia al Programa que se lanzó hoy, el mandatario puntualizó que “cuando hablamos por primera vez con Jorge (Ferraresi), yo le decía que teníamos que poner en marcha esto a toda velocidad, porque ver las casas terminadas y vacías no me lo perdonaba, me ponía realmente mal. Pero todo esto tiene una parte grata, debo confesarlo: esto es algo que ideó Néstor, que ejecutó Cristina, y que yo vengo a terminar”.

“Nos llenaron el país de miseria, nos llenaron el país de debilidad. Debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque ellos estaban convencidos de que no era el Estado el que debía venir a socorrer a los que no tenían casa y creían que esto lo iba a hacer el mercado, ¡qué mercado ni mercado! El mercado va donde se gana plata, no donde la gente lo necesita y el Estado está donde hay una necesidad porque ya sabemos los peronistas que donde hay una necesidad hay un derecho y por lo tanto debemos cubrir ese derecho”, enfatizó el Presidente.

“Para ellos esto es populismo, para nosotros es dignidad. Para ellos es un abuso de gastos del Estado, para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida para los argentinos”, finalizó.

Fernández puntualizó que “55 mil casas como estas quedaron construidas así y dejaron de construirse en el año 2016”.

En ese sentido remarcó que “el odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casa antes de que los argentinos recuerden que hubo una Presidenta que se ocupó de ellos, de los que el mercado jamás se ocupa”.

Por su parte, el gobernador Kicillof subrayó que “son 55 mil viviendas han quedado así, sin terminar, a medio hacer, con lo difícil que es conseguir la tierra, conseguir el financiamiento, así las han dejado”.

Agregó: “55 mil viviendas, número muy parecido al crédito que le pidieron al Fondo Monetario Internacional. Miren qué casualidad. Nos dejaron 55 mil viviendas sin terminar y pidieron 55 mil millones de dólares para endeudarnos para siempre. Y la deuda sí que nos la dejaron”.

En tanto, el ministro Ferraresi destacó que “tenemos una fortaleza extraordinaria, la de los gobernadores, la de los intendentes, la de todos los funcionarios acá presentes. Comprendamos que todos jugamos el mismo partido, que a los compañeros de nuestro espacio les tiran la pelota en la cara y les pegan una patada arriba de la rodilla. Ese es el partido que tenemos que jugar. Con la fortaleza de un equipo que está unido con las grandes cosas de recuperar estas cuestiones que tienen que ver con la justicia social».

Por su parte, el intendente Secco señaló: “Siempre reivindicamos a los presidentes que estuvieron a la altura de las circunstancias y lo veo a Alberto apasionado para dar respuesta en esta pandemia en la que se nos murieron más de 100 ensenadenses”, a la vez que recordó que su partido está cumpliendo 220 años de su fundación.

La iniciativa lanzada hoy, que se desarrolla en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro, está orientada a concluir las obras paralizadas y que formaban parte de diferentes planes o programas de viviendas con aportes del Estado Nacional. Se financiará a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en febrero pasado.

La reactivación de estas obras permitirá movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promoverá la incorporación de mano de obra y la reinserción social y laboral y contribuirá al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.

También asistieron al acto el presidente y el CEO de YPF, Pablo González y Sergio Affronti, respectivamente; y los intendentes Federico Achaval (Pilar); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Boto (Luján); Fabián Cagliardi (Berisso); Bianca Cantero (Presidente Perón); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Alejo Chornobroff (Avellaneda); Ricardo Pedro Curutchet (Marcos Paz); Alberto Daniel Descalzo (Ituzaingó); Facundo Diz (Navarro); Fernando Espinoza (La Matanza); Marisa Fassi (Cañuelas); Mariel Fernández (Moreno); Mauro García (General Rodríguez) y Lucas Ghi (Morón).

Concurrieron además Alejandro Granados (Ezeiza); Néstor Grindetti (Lanús); Martín Insaurralde (Lomás de Zamora); Mario Alberto Ishii (José C. Paz); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Mayra Mendoza (Quilmes); Gustavo Menéndez (Merlo); Fernando Moreira (San Martín); Juan José Mussi (Berazategui); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); Marcelo Santoro (General Las Heras); Ariel Sujarchuk (Escobar); Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes); Andrés Watson (Florencio Varela); Hernán Yzurieta (Punta Indio); Juan Zabaleta (Hurlingham) y Julio Zamora (Tigre).

