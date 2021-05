Denuncian a una diputada de Cambiemos por quedarse con la mitad del sueldo de sus asesores

Es la correntina Estela Regidor, de la UCR. Fue grabada por sus empleados: «si el recibo en mano dice 80, entonces te quedan 40».

El bloque de diputados nacionales de Cambiemos quedó envuelto en un escándalo por la denuncia contra la correntina Estela Regidor, quien según audios que salieron a la luz se quedaba con la mitad del sueldo de sus asesores.

Regidor es diputada por Corrientes y pertenece a la Unión Cívica Radical. Políticamente responde al ex gobernador Ricardo Colombi, de una relación tensa con el actual mandatario Gustavo Valdés.

«Van a cobrar cada uno 40 mil pesos, el resto es reintegro», anuncia la diputada en una charla con uno de sus asesores, que la grabó molesta por la quita salarial

«El que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir el contrario. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno, yo se vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar», se justifica Regidor, en unos audios difundidos por La Nación +.

«Yo sé que otros diputados se quedan con los cupos, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, yo ayudo a muchas familias», se justifica la integrante del interbloque que conduce Mario Negri.

«Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada ves a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargas de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío», explica la diputada nacional». Tu recibo en mano dice 80, entonces 40 te quedan y 40 ponés en la otra», finaliza Regidor.