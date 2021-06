Tras los malos resultados del Pays junto al kirchnerismo, ahora hay durísimas acusaciones entre Cacho Barbaro y Martín Sereno

El actual diputado nacional calificó de “traidor” y de haber hecho “la plancha” a su ex lugarteniente en el partido Agrario. En tanto Sereno opinó que las decisiones de Bárbaro “están provocando la sangría en nuestro partido”. El acuerdo que cerró Cacho con la diputada Cristina Brítez fue el detonante del conflicto que ahora estalló, tras el pobre resultado electoral de la sociedad PAyS-Frente de Todos.

Con declaraciones cruzadas entre los principales referentes del Partido Agrario y Social de Misiones, uno de los socios del Frente que terminó tercero en las elecciones Legislativas del pasado 6 de junio vive momentos de tensión, mientras aguarda la definición del escrutinio definitivo que adjudicará las bancas para el espacio minoritario en el Parlamento.

Héctor “Cacho” Bárbaro, fundador y presidente del PAyS, un movimiento que irrumpió desde el Alto Uruguay con la intención de transformarse en la tercera posición en Misiones, cargó con munición gruesa contra uno de sus principales aliados del espacio, el diputado provincial Martín Sereno. En declaraciones a radio Agraria de San Vicente, el actual diputado nacional por el Frente de Todos calificó de “traidor” a Sereno e incluso dijo que “hizo la plancha” en la campaña para las elecciones del pasado 6 de junio.

“Sereno se borró de la campaña, sólo militó para sus candidatos a concejales y se olvidó que somos un partido orgánico, que nos puede gustar o no los candidatos, pero primero está el partido y debemos trabajar por ellos. Si él hubiera trabajado como corresponde, los resultados hubieran sido otros”, declaró Bárbaro.

Cacho, disconforme por el resultado conseguido en las Legislativas provinciales (apenas supera el 14% de los votos) en sociedad con el kirchnerismo y partidos aliados que responden a la legisladora nacional Cristina Brítez, anticipó que, en los próximos días, el PAyS realizará una asamblea “donde voy a plantear el tema y pediré el alejamiento de Sereno. Y si quiere le dejo el nombre del partido y lo rearmo con otro nombre, porque el que tiene los votos soy yo”. E incluso irá por más, porque adelantó el quiebre del bloque del PAyS en la Cámara de diputados provincial, donde Isaac Lenguaza, Giuliana Perini y Jorge Paez completan la nómina de legisladores del espacio.

Las declaraciones radiales de Bárbaro no terminaron ahí y su enojo se notó aún más cuando manifestó que “a Sereno lo rescaté. Antes de ser diputado no era nadie. Él no entiende que el PAyS es un partido político y no un movimiento social”.