Herrera Ahuad: “La apertura de fronteras no tiene que ver sólo con la inmunización, sino con la seguridad sanitaria”

El gobernador volvió a recalcar que la habilitación de pasos fronterizos depende exclusivamente de la situación epidemiológica y de la respuesta del sistema sanitario. Confirmó que analizan aperturas de actividades sociales y deportivas para el mes de agosto y calificó de “irresponsable”, los comentarios de un médico obereño anti-vacunas.

“El análisis de la pandemia es dinámica”, frase que permanentemente repite el gobernador Oscar Herrera Ahuad, para explicar las decisiones que toma el Ejecutivo con relación a la marcha de la economía, el cuidado de la salud y ahora también, la amplitud de actividades deportivas y sociales. También el mandatario, respondió a las declaraciones que realizó en los últimos días Sebastian Remezowski, el intendente de Encarnación, quien deslizó la posibilidad de que se analice la apertura paulatina del paso fronterizo, a partir del crecimiento del ritmo de vacunación, en ambos países.



“Estamos haciendo con el comité de crisis, un análisis sobre cómo se va moviendo la epidemiológica en la provincia. Si bien el número de casos se mantiene en una meseta alta, correlacionada con el número de internaciones, de ocupación de camas críticas, sumado al esquema de inmunización que va llevando adelante la provincia, donde estimamos que entre hoy o mañana se llegará a las 600 mil primeras dosis aplicadas, cercano a las 200 mil segundas dosis, es promisorio para que nosotros comencemos a trabajar sobre otras actividades sociales, más ampliada a las que veníamos teniendo”, explicó.

En declaraciones a radio República de Posadas, el funcionario mencionó que “la experiencia del inicio de las clases, de haber transcurrido los meses de concurrencia de jóvenes y niños a las escuelas y el hecho de que eso no haya provocado una alteración importante en el número de casos en la provincia, sumado al tiempo electoral que tuvimos el 6 de junio, donde aún en números altos en la Argentina de la segunda ola, nosotros lo pudimos hacer y el impacto no ha modificado la situación epidemiológica de Misiones, con las medidas sanitarias, con el cuidado, con una sociedad que día a día va entendiendo que tenemos convivir con esta dinámica, no ahora sino varios año más, porque el virus va a seguir mutando y la sociedad debe continuar con sus actividades”.

AGOSTO, MES SEGURO

Herrera Ahuad amplió sobre las actividades sociales, “porque de eso se nutre el ser humano, son las que generan vínculos, marcan una huella, sobre todo en los jóvenes y en las personas mayores. Por eso nos pusimos la meta de que si nosotros, en estas últimas semanas de julio llegamos a superar las 600 mil vacunas, una dinámica muy rápida en la aplicación de las segundas dosis, agosto será un mes seguro para comenzar con otras actividades que en la provincia no se venían desarrollando o con limitaciones”.

Agregó también que, en el caso de los deportes, “hablamos del regreso del fútbol en las diferentes ligas, volverá el básquet, el fútbol de salón, ya volvimos con la pesca deportiva y todos los eventos donde podamos garantizar seguridad sanitaria”.

VACUNAS COMBINADAS

Consultado acerca de la llegada de la vacuna Moderna y el análisis de combinar vacunas, Herrera Ahuad aclaró que “en Misiones no estamos incluidos dentro del protocolo nacional para la combinación de vacunas. Si fuera necesario, estamos en condiciones de entrar. Tenemos un retraso del segundo componente de la vacuna Sputnik y el hecho de que ya se fabrique en la Argentina también es muy importante y nos da una luz de esperanza y expectativa para los próximos días”.

“Bajar la edad de inmunización dependerá de lo que defina el Consejo Federal de Salud que marca la normativa. La propia vacuna Moderna todavía no tiene la autorización para utilizarla en personas más jóvenes”, precisó.

En cuanto a la inmunización en la provincia, el gobernador recordó que “tenemos un 42% de jóvenes menores de 18 de años, estamos hablando de cerca de 450 mil personas que todavía no están autorizadas para vacunarse. Si tenemos 600 mil primeras dosis y 450 mil personas que no se pueden vacunar, estamos hablando de 1 millón 50 mil. Quedarían 150 mil primeras dosis para un grupo objetivo”.

“Deberíamos inmunizar unas 750 mil personas y ya van inmunizadas, con primeras dosis 600 mil”, completó.

FRONTERAS

Con relación a las declaraciones del intendente de Encarnación, el médico a cargo del Poder Ejecutivo en la tierra colorada, enfatizó que “la reapertura del puente internacional tiene que ver con la inmunización, pero sobre todo con la seguridad sanitaria de la provincia. Hoy Misiones tiene un índice alto de ocupación de camas críticas. Podemos tener un 60% de ocupación y un 40% liberado, pero ese 40% es muy exiguo cuando uno tiene una apertura de un puente y sabe que, desde el otro lugar, pueden venir a internarse. Diez pacientes que vengan y requieran alta complejidad en Posadas, ya moviliza muchísimo el sistema que viene con mucho trabajo y no lo podemos sobrecargar por una cuestión humana de nuestros profesionales de la salud”.

“No es una excusa, tengo que mirar todo. Acá hay médicos, enfermeros, agentes sanitarios que trabajan todos los días desde hace un año y medio y que no se han tomado vacaciones. Si este tiempo en la provincia está permitiendo rotar menos el personal de salud, que tengamos la posibilidad de realizar cirugías programadas que hace 4 o 5 meses no la podemos realizar, todo tenemos que ver. No se trata de decir, pongo la vacuna y ya está, porque Misiones vino postergando, en esta última ola de coronavirus, muchas atenciones que no eran de emergencia, pero que necesitaban resolver y que necesitan tener camas libres en terapia intensiva”, subrayó.

Dijo el gobernador que “cuando el sistema sanitario se alivie mucho más y volvamos a la dinámica pre pandemia, seguramente será el tiempo que nosotros podamos tener una apertura de fronteras seguras. Si la decisión nacional se genera a partir de los próximos meses, tenemos que ver cual es el comportamiento. Pero yo miro todos los frentes, no estoy abocado solamente a decir que cuando se vacunen todos, esto se puede hacer, porque no lo hicieron tampoco los grandes países del mundo”.

FLAMIG, ANTIVACUNAS

Sobre las declaraciones que hizo el médico obereño Carlos Luis Flamig, alentando a no vacunarse y a no usar el barbijo, Herrera Ahuad lo consideró “muy peligroso, muy fuera de contexto. Soy respetuoso de los colegas, pero sin dudas que, con el tema vacunas, hay una demostración científica clara de que el número de inmunizados disminuye las cargas de enfermedades y de las camas de unidades de terapias intensivas y camas de piso”.

“Es una irresponsabilidad ese audio que lo hemos escuchado todos. Apelo a que el Colegio Médico, tome las decisiones que corresponden. Le pedí al ministro de Salud que haga los sumarios correspondientes porque el sistema sanitario debe tener la solidaridad de sus propio recursos humanos”, manifestó.

CAMPAÑA RUMBO A LAS PASO

Por último, Herrera abordó la cuestión política y confesó que es “el primer interesado en que los misioneros tengamos diputados nacionales que defiendan a la provincia, que me ayuden y me acompañen en la gestión. Los necesito, los conozco y se que son personas de enorme capacidad de gestión. El Congreso de la Nación es un lugar complejo y que necesitamos representantes misioneros, de este proyecto político”.

Sobre la relación con el gobierno nacional, mencionó que “no somos un gobierno ni un espacio político que se va a sentar en un lugar a tirarle piedras al otro. Al contrario, los reclamos se hacen con respeto y con bases sólidas en materia de números, de antecedentes históricos y de demostrar que Misiones, una provincia extremadamente fronteriza y regulada por dos grandes países, necesita una matriz diferencial en materia impositiva para ser competitivos. Algo fuimos logrando con la puesta en marcha del Ahora Misiones +15; logramos inversiones en Parques Industriales, estamos con cuestiones de la macro economía pero eso no alcanza”.

“Necesitamos el acceso a una energía más barata para el Norte Grande, pero también para nuestra provincia, que somos los generadores, tenemos todo el impacto del área de influencia de Yacyretá, por eso necesitamos seguir discutiendo en la Cámara, de que nuestra provincia necesita esa reivindicación histórica de parte de cualquier gobierno nacional”, indicó.

“Seguimos sosteniendo la zona diferencial en materia impositiva. Yo no claudico, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con el presidente de la Nación, se lo transmito”, sentenció.

