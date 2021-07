Mercedes Morán y Natalia Oreiro protagonizarán miniserie de Amazon

La actrices encabezarán el elenco de «Iosi, el espía arrepentido», un proyecto basado en el libro homónimo de Miriam Lewin y Horacio Lutzky.

Mercedes Morán y Natalia Oreiro protagonizarán «Iosi, el espía arrepentido», una miniserie de 8 capítulos para Amazon Prime Video, basada en el libro homónimo de Miriam Lewin y Horacio Lutzky. Se trata de un thriller creado por Daniel Burman que muestra la vida de un agente de inteligencia argentino que busca a los responsables de dos ataques terroristas.



«‘Iosi’ no solo es la historia más extraordinaria que he tenido en mis manos, sino que cuando la leí, sentí que debía ser contada. Con los mejores talentos reunidos y con total libertad creativa, hemos realizado un viaje fascinante por los secretos del mundo del espionaje. Junto con Amazon Prime Video, hemos creado un thriller de espías que tendrá un impacto en el público global», adelantó Burman, que comparte la dirección con Sebastián Borenztein.



El elenco se completa con Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Juan Leyrado, Damian Dreizik , Carlos Belloso, Roly Serrano y César Troncoso. «Estamos muy emocionados de reunir un line-up de talentosos actores, directores, escritores y productores para dar vida a este increíble show que explorará uno de los momentos más oscuros de la historia de Argentina», manifestó Javiera Balmaceda, líder del equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios.



En tanto, Laura Fernández Espeso, CEO de The Mediapro Studio, señaló: «Somos narradores de historias con un propósito universal. ‘Iosi’, un thriller vertiginoso con un excelente pulso narrativo, tiene todas las características de un éxito internacional. Estamos muy satisfechos con nuestra nueva colaboración con Amazon Prime Video, un socio estratégico clave para The Mediapro Studio en muchos territorios».



Más allá de este proyecto, Morán también participó en una de las producciones más ambiciosas de Netflix en la Argentina: «El reino», una serie protagonizada por Diego Peretti que estará disponible en la plataforma a partir del 13 de agosto. Allí, la actriz le da vida a la esposa del pastor Emilio Vázquez Pena (Peretti), candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Y el fatal desenlace de su compañero se convertirá en una oportunidad para que Vázquez Peña se postule como presidente. Asimismo, intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país y deberá lidiar con la oposición de su familia y la sed de poder.



Por su parte, Oreiro protagoniza «Santa Evita», la serie inspirada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, que cuenta con la producción de Salma Hayek y la dirección de Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez, y estará disponible en la plataforma Star+ próximamente. «Estamos poniendo todo el corazón», adelantó la uruguaya, quien homenajeó a la «abanderada de los humildes» en sus redes sociales a 69 años de su muerte.

