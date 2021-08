Desesperación por la llegada de los talibanes | Afganos entregaron a sus hijos a soldados aliados para que los saquen del país

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha desatado tal pánico que desde el domingo el aeropuerto de Kabul es un caos, hormiguero de gente que intenta huir como sea. El desespero es tal que algunos afganos entregaron a sus hijos a soldados de EEUU y del Reino Unido para que los saquen del país.

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha advertido este jueves de que el Reino Unido no puede hacerse responsable ni evacuar a menores no acompañados. Wallace hacía esta afirmación al ser preguntado por una impactante imagen en la que se ve cómo una madre pasa por lo alto del muro que rodea el aeropuerto a su hija, que no tendrá más de dos años, para que la recojan los soldados aliados.

«No podemos quedarnos con un menor no acompañado», ha dicho Wallace en declaraciones, que ha apuntado que si el soldado se quedó con la niña es porque la familia también iba a entrar. «Si la niña fue aceptada, sería porque la familia también lo iba a ser». El ministro ha admitido que es «un reto» llegar al aeropuerto sorteando a los cientos de personas que se agolpan en los alrededores. «Estamos mirando de encontrar otros modos de llevar estos casos», ha dicho.

Wallace ha explicado que los soldados británicos destinados en el aeropuerto están afrontando situaciones complicadas dada la desesperación de los afganos por escapar. «Es muy, muy difícil para esos soldados, como se aprecia en el vídeo, tratar con esta gente desesperada, que solo quieren salir de su país», ha dicho.

Además, también se han difundido imágenes de soldados consolando a niños que se encuentran solos y a mujeres y jóvenes agolpadas a las puertas de las instalaciones pidiendo ayuda de manera desesperada.

Hace unos días varios afganos murieron al caer al vacío desde las ruedas de un avión a las que se aferraron para poder salir del país. De hecho, Estados Unidos está investigando el hallazgo de restos humanos en los elementos exteriores de una aeronave.

Por el momento, países de todo el mundo están intentando repatriar al personal de sus embajadas, así como a los colaboradores afganos. Si bien, el Gobierno de Joe Biden ha denunciado que los talibanes no están permitiendo llegar al aeropuerto a algunos de los intérpretes.

Evacuaron Afganos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos evacuó de manera segura a unos 640 afganos de Kabul el domingo por la noche, según funcionarios de Defensa estadounidenses. Luego del caos en Afganistán que se vivió en el aeropuerto, una imagen obtenida por el sitio Defense One mostró a los pasajeros hacinados dentro del C-17 Globemaster III (RCH 871), una nave diseñada para llevar a 150 pasajeros sentados cómodamente.

Según indicaron las autoridades, este vuelo casi alcanza el récord de mayor cantidad de personas que hayan volado en el C-17, que ocurrió en 2013, cuando un avión de estas características evacuó a 670 personas que huían de un tifón en Filipinas.

Ante el pánico que se vivió en el aeropuerto con el retiro de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes, los afganos que habían sido autorizados a evacuar comenzaron a subirse a la nave cuando notaron que la rampa del avión permanecía semiabierta, como se puede observar en un video que circuló por las redes sociales durante las últimas horas.

“La tripulación tomó la decisión de irse”, dijo un funcionario de defensa a Defense One. E indicaron: “Aproximadamente 640 civiles afganos desembarcaron de la aeronave cuando llegó a su destino”. Los afganos volaron desde Kabul a la base aérea de Al Udeid en Qatar sentados en el piso de la espaciosa bodega del avión.

Los afganos arracimados el domingo por la noche en el “vientre” del gigantesco carguero forman parte de quienes estaban autorizados a ser evacuados por las autoridades norteamericanas, según este sitio.

El vuelo fue uno de varios que pudo despegar con cientos de personas a bordo, y algunos de los otros pudieron haber tenido una carga incluso mayor que 640, según afirmó la misma fuente.

No estaba previsto volar con tantos pasajeros, aseguró un militar a Defense One. Muchos de ellos habían trepado desesperadamente al avión por la rampa trasera del C-17. “La tripulación decidió despegar” en lugar de forzar a los afganos a salir del avión, explicó el responsable militar.

Ello ocurrió mientras los talibanes ocupaban las calles de Kabul, y que aterrados ciudadanos afganos se precipitaban hacia el aeropuerto con la esperanza de subirse a un vuelo y salir del país

Entre la gente visible en la foto se ve a un chico, con una mamadera, en el regazo de una mujer. Muchos de los ocupantes llevan consigo a niños pequeños. Apenas se ven algunas pertenencias, salvo pequeños maletines o mochilas.

Aterrizaje

El avión aterrizó en Qatar en las primeras horas del lunes, según el sitio FlightAware. Fuentes militares estadounidenses no precisaron su destino.

Este C-17 no fue el único en sacar a tantos afganos fuera del país. Según Defense One, que cita a responsables militares, varios aviones despegaron de Kabul con gran número de evacuados.

No es la primera vez que el Boeing C-17, avión de transporte de la US Air Force, ha sido utilizado para tan masivas evacuaciones. En 2013, un C-17 voló con unos 670 ocupantes desde el este de Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. En su configuración habitual, un C-17 transporta un centenar de soldados con todo su equipamiento militar.

Fuente: El periódico