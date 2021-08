Paritaria docente | Nación fijó un incremento del 45,5 % para el salario docente

El salario docente nacional garantizado alcanzará la suma de $38.000 neto a partir del 1º de octubre y llegará a $40.000 en diciembre para un cargo o su equivalente. Las sumas incluyen el FONID y adicional por conectividad nacional.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo una reunión con el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación y los representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales -CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET- en el marco de la paritaria nacional docente en la cual se consolidó un nuevo acuerdo salarial.

El convenio alcanzado entre el Gobierno nacional y los docentes contempla un aumento salarial del 45,5 %, con lo que el salario mínimo docente alcanzará los 38.000 pesos neto a partir de octubre, 39.000 desde noviembre y 40.000 en diciembre. Las sumas incluyen el FONID y adicional por conectividad nacional.

En este sentido, el titular de la cartera educativa nacional señaló, «hubo acuerdo paritario con los cinco sindicatos nacionales a partir de esta reunión, que es la séptima por la paritaria nacional docente de nuestra gestión. Para nosotros es fundamental realizar el mayor esfuerzo en el ámbito paritario como también en cada una de las jurisdicciones educativas para cumplir el desafío de que el salario docente supere a la inflación y, principalmente, que tenga una progresiva recuperación en su capacidad de compra».

Las partes también acordaron reunirse nuevamente en noviembre conforme a lo indicado en el decreto N°457/2007 que establece que las negociaciones anuales serán convocadas en ese mes a fin de generar consensos con anticipación al inicio de los ciclos lectivos.

Estuvieron presentes en la reunión el asesor del Ministerio de Trabajo, Alejandro Ferrari; el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Matias Novoa Haidar; y el secretario general del Consejo Federal de Educación (CFE), Mario Oporto. Además, concurrieron las ministras y ministros integrantes del Comité Ejecutivo del CFE: Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán), Daniela Torrente (Chaco), Felipe de los Ríos (San Juan), María Cecilia Velázquez (Santa Cruz) y Agustina Vila (Buenos Aires).

También, participaron las secretarias y los secretarios generales de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación), Sonia Alesso; de CEA, (Confederación de Educadores Argentinos), Fabián Felman; de UDA (Unión Docentes Argentinos), Sergio Romero; de SADOP, Jorge Kalinger; de AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), el secretario Gremial, Ernesto Cepeda, de CTERA, el secretario General Adjunto, Roberto Baradel, y los miembros paritarios titulares, Juan Monserrat, Noemí Tejeda y Luis Branchi.

Este sábado se paga el FONID y suplementarias de los docentes de Misiones

Esta mañana se anunció el pago de las suplementarias y la Garantía Salarial del mes de julio, que será este sábado 21 de agosto a los docentes de Misiones. Además, se pagará un anticipó del FONID de la cuota de julio, de $2.420 por cargo, correspondiente al segundo trimestre del 2021 y Conectividad Nacional de $710 por cargo.

El anunció lo hizo el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, en su cuenta de Twitter e indicó que todos los pagos se realizan con fondos provinciales.

Docentes y porteros que no integren grupos de riesgo deberán volver a la presencialidad

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto “Colita” Galarza, reveló que 1976 docentes y porteros que formaban parte de los grupos de riesgo, sin poseer patologías y deberán volver a las escuelas. Además, otros 202 sí poseen enfermedades, y se encuentran de licencia. En cuanto a los números aproximados de los agentes del CGE que se encontraban en la no presencialidad, este sería de 2500.

El Consejo General de Educación adhirió al decreto provincial 1334 sancionado por el Gobierno de la provincia de Misiones que establece la vuelta a las actividades presenciales de todos los empleados públicos. Este modifica lo estipulado por el decreto 344, que en su inciso A establecía la no presencialidad en el tiempo de pandemia para todos los trabajadores mayores de 60 años y las embarazadas.

Campaña de vacunación contra el coronavirus

Con respecto a la vacunación de docentes y porteros, dijo “nosotros estamos invitando a todos a vacunarse”, “aquél que perdió su turno para vacunarse, o no lo hizo de manera deliberada, hoy lo puede hacer, se presenta en la dirección de personal y con la sola presentación del DNI puede vacunarse”, explicó, agregando que quienes no lo hagan deben asistir al trabajo de todas formas.

“Tienen que volver al trabajo”, resaltó. “La inmunización tiene dos caminos, uno es la inmunización personal y el otro es el social, la solidaridad social, uno se cuida por uno y también por el otro. Hay un acto de solidaridad en vacunarse”.

En este sentido, agregó “Nosotros hicimos un gran trabajo para poder vacunar a todos los docentes. Siempre tuvimos a disposición las vacunas. Ya el sábado pasado comenzamos y estamos terminando de aplicar la segunda dosis al sector docente. Comenzamos con los institutos de formación docente, para vacunar a los estudiantes, en un trabajo articulado con Salud Pública.”

Asimismo, Galarza aseguró “Hay vacunas en la provincia, están disponibles y no hay razones para no vacunarse”, e insistió en los esfuerzos que se realizaron para que todos los docentes puedan acceder a las vacunas, recordando que dicho acceso no es obligatorio, y que es responsabilidad de cada uno la inmunización. “Hoy apelamos a la responsabilidad individual y social.”

Sistema de burbujas

Sobre la vuelta a clases de los estudiantes, Galarza comentó que hay espacios áulicos que por sus dimensiones y ventilación habilitan la presencia de todos los estudiantes, y que en este caso, si el número total de alumnos no sobrepasa la capacidad en términos de seguridad y protocolos sanitarios, no habría razón para dividirlos en burbujas.

Sin embargo, aseguró que en el caso de un grado en el que el número supere los treinta estudiantes si se debería trabajar con un sistema de burbujas. “Vimos que hay burbujas excesivamente chicas, y esto retrasa el proceso de aprendizaje de forma innecesaria”. “Estamos conversando con los colegas, a través de los supervisores, para que se regularicen estas burbujas, ahora que estamos la mayoría inmunizados y hay un control de la pandemia.”, contó el presidente del Consejo General de Educación, quien insistió en el objetivo de reunir a la mayor cantidad de alumnos si se dan las condiciones edilicias.

Sobre el sector administrativo, recordó lo establecido por el decreto 1335, que brinda libertad a los ministros y presidentes de organismos para organizar los recursos humanos. “Nosotros vamos a tener el distanciamiento también dentro de la estructura del Consejo “, explicó Galarza ante la preocupación que genera la vuelta a la presencialidad de quienes hasta el momento no concurrían a su espacio habitual de trabajo.

“Por este motivo seguiremos manteniendo el sistema de burbujas, favoreciendo que sean los jóvenes quienes estén mayor tiempo en el lugar de trabajo”, añadió, “el decreto faculta a los organismos a esta reorganización de los recursos humanos, no es que porque vienen todos vamos a dejar sin efecto las burbujas, y en el caso del Consejo se trabaja mucho de manera virtual”.

