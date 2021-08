De a poco, comercio posadeño deja horario corrido y vuelve el cierre de la siesta

Varios comercios de diferentes rubros que trabajan en Posadas decidieron iniciar esta semana sin el horario corrido para la atención al público. Es decir, comenzaron a cerrar durante algunas horas de la siesta.

Sin embargo, como el caso de la cadena de supermercados California, ampliaron la cantidad de horas que permanecerán abiertos en dos turnos.

Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, aseguró que “con esta extensión horaria que se modifica, se dan dos discusiones: apertura y cierre del comercio; y la jornada laboral del trabajador, según la Ley 11.544, que establece la cantidad de horas que debe trabajar cualquier empleado privado”.

Respecto al último tema, advirtió en dialogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones: “Que se haya modificado el horario de apertura y cierre, no quiere decir que el trabajador vaya a hacer todo el horario. Quien tiene jornada completa, deberá trabajar hasta 8 horas por día y quien lo tiene media jornada que debe hacerlo cuatro horas y vamos a estar muy atentos a esta cuestión”.

Gómez admitió que comerciantes de varios rubros confirmaron su deseo de volver al horario prepandemia. “En realidad estamos teniendo información de que, aparte de los supermercados, algún que otro comercio va a cambiar y volver a la vieja modalidad con horario partido. Ya están modificando algunos comercios del rubro electrónica, boutique que nos llamaron e informaron que lo van a hacer por la extensión horaria que se aprobó”, indicó el dirigente mercantil.

En el caso de la cadena de supermercados California, el adjunto del CEC Posadas reveló que “está por hacer dos turnos de trabajo: uno por la mañana y otro por la tarde. Sería la manera adecuada para trabajar. Pueden abrir temprano o cerrar tarde pero tienen que adecuarse a una horario de acuerdo a la ley de jornada de trabajo”. Es que de lunes a sábados la apertura será de 8 a 14 y de 16 a 21 horas.

Sin embargo, otra realidad se vive con los comercios que tienen pocos empleados. “Después, con los comercios más pequeños, le van a hacer ir y venir al trabajador o inclusive como está la situación con la inflación y el bolsillo castigado, van a tener que hacer doble gasto y rehacer nuevamente su vida, su familia”, se lamentó el dirigente.

Agustín Gómez cuestionó que “la cuestión de la pandemia no es menor, teniendo que trasladarse en el transporte público, exponiéndose tal vez a un contagio. Y en lo económico, haciendo doble gasto porque pasas a tener cuatro boletos o cuatro veces de gasto de combustible. Y salir a altas horas de la noche de un comercio, exponiéndote a un hecho de inseguridad, que era uno de los puntos fundamentales cuando salimos a pedir el horario corrido”.

Siguen con el pedido de implementar el horario corrido

El secretario adjunto del gremio mercantil posadeño sostuvo que “esta idea del horario corrido la seguimos planteando y pidiendo el debate y discusión para que -desde el Ejecutivo municipal o provincia- se haga una gran convocatoria. Para nosotros es muy importante, ya que elaboramos informes y encuestas de por qué lo estamos solicitando”.

Agregó que “no es una lucha sino una discusión porque al empleado de comercio lo beneficia de diferentes maneras: tiene más tiempo de estar en su casa con su familia, de estudiar, de hacer deportes, no está a altas horas de la noche en una parada de colectivos, se ahorra en boleto de colectivo de transporte público o combustible”.

La siesta “no vende”

Consultado Agustín Gómez sobre las razones que llevaron a los comerciantes a volver a cortar el horario, indicó que “aparentemente por lo que pude charlar el fin de semana con algunos compañeros del centro, me decían que todavía en el horario de la siesta, no sale el consumidor posadeño a comprar masivamente. Me decían que de 13.30 hasta las 17 horas el centro posadeño muere. La idea es apuntar a este inconveniente o flagelo que está teniendo el comercio donde la siesta sigue siendo un problema. Todavía no nos adaptamos a esa nueva modalidad. La estamos fomentado junto a las cámaras empresariales que estaban muy de acuerdo con el horario corrido aunque nos falta un acuerdo general”.

Aseguró en ese sentido que “me decían incluso que en el horario de 18 a 20 el centro está lleno, hay muchísima gente y un comercio puntual de electrónica planteó la necesidad de extender el horario hasta la 21 como le permitan”.

Fuente: FM Santa María de las Misiones