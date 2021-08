Explosión en Afganistán: el Estado Islámico se atribuyó el sangriento atentado en Kabul

La Cancillería rusa ha informado que al menos 13 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en ataques con explosivos. Fue la primera cifra oficial confirmada de víctimas del ataque. El Estado Islámico (EI) reivindicó los ataques llevados a cabo a las afueras del aeropuerto de Kabul.

Al menos 13 personas han resultado muertas este jueves como consecuencia de una explosión fuera del aeropuerto de Kabul, informó la cadena de noticias árabe Al Jazeera, que citó a un responsable de los talibanes.



La Cancillería rusa ha informado que al menos 13 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en ataques con explosivos. Fue la primera cifra oficial confirmada de víctimas del ataque. El Estado Islámico (EI) reivindicó los ataques.



Un funcionario estadounidense no identificado fue quien confirmó la noticia de los fallecidos y citó como otra fuente a «una persona conocedora de la situación», cuya identidad tampoco reveló.



Entre tanto, John Kirby, vocero del Pentágono, que más temprado había dado la primicia del atentado, confirmó que se trató de un «un ataque complejo en el que resultaron víctimas militares estadounidenses y civiles» y que hubo al menos otra explosión en un hotel cercano.



Muchos periodistas, como Sharif Hassan, reportero de The New York Times, publicaron en las redes sociales imágenes que hacen presumir que el número de víctimas fatales y heridos podría incrementarse.



Varios países occidentales habían advertido más temprano este jueves de un atentado inminente en el aeropuerto de Kabul durante las últimas horas de evacuaciones de personas que quieren salir de Afganistán por temor a los talibanes.

