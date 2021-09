Herrera Ahuad: “Me puse la campaña al hombro para que los 3 diputados renovadores puedan estar en el Congreso”

El gobernador de Misiones hizo declaraciones televisivas y volvió a pedir el voto a los candidatos del Frente Renovador, en las próximas PASO. “Con ellos tengo la certeza de que van a pelear por nuestros intereses, no como los opositores que nunca me llamaron para gestionar por la hidrovía o el gasoducto”. Confirmó que este jueves se reúne con el ministro de Transporte de la Nación.

Oscar Herrera Ahuad, en modo campaña, confió en declaraciones a canal 4 de Posadas que “estoy muy seguro que Claudia Gauto va a ser electa diputada nacional. Y Fernando Meza también va a ser electo. Estamos trabajando para eso y me puse al hombro la campaña para que nuestros tres diputados puedan estar en el Congreso de la Nación. Es el objetivo que nos pusimos”.

Descontando que Carlos Fernández, el actual intendente de Oberá y el primero en la lista en la oferta de la Renovación para renovar las bancas nacionales va a ingresar, Herrera Ahuad arriesgó con mucha confianza que “la gente nos volvió a dar el respaldo contundente el 6 de junio en Misiones en las elecciones legislativas. El mayor porcentaje sacado por la renovación en una elección intermedia como no fue en toda su historia. Ahora tengo que decirles a esos mismos misioneros, ayúdenme, acompáñeme, denme la posibilidad de que el grito de los misioneros, sea de los misioneros y de los intereses de los misioneros. Y esos intereses está encarnado en la mano y en la voz de los diputados del Frente Renovador”.

GESTIÓN EN PANDEMIA

Invitado por el periodista Ariel Sayas, Herrera Ahuad respondió sobre la situación epidemiológica, la que calificó como “equilibrada, muy controlada, donde se puede ver los efectos de las medidas tomadas por la provincia en tiempo y forma. Fuimos aprendiendo el manejo de una enfermedad que no se conocía en todo el mundo”.

Sostuvo el mandatario que, en la provincia, “pudimos sostener un sistema sanitario con enorme capacidad de respuesta donde todos los misioneros tuvieron, tienen y tendrán la posibilidad de atenderse de cualquier dolencia. Hay un descenso muy marcado del número de casos, de pacientes enfermos a diario. Ha disminuido enormemente el número de fallecidos por la pandemia. Tenemos un porcentaje de ocupación de camas que no supera el 40% de las camas críticas de la provincia y eso genera en el sistema sanitario un alivio muy importante, porque permite después de tantos meses, priorizar otras cuestiones que hacen a las dolencias de los misioneros”.

VACUNACIÓN

Herrera Ahuad precisó que “el esquema de inmunización en la provincia ya superó las 900 mil dosis, estamos a razón de 10 mil dosis diarias aplicando. Estamos superando las 600 mil primeras dosis y llegando a las 300 mil segundas dosis de las vacunas. Así que tenemos un porcentaje de cobertura muy importante y todo eso permite que podamos ir hacia adelante, con las diferentes actividades que veníamos teniendo en la provincia”.

Consultado sobre los casos que no se vacunan, el gobernador lo adjudicó “a una cuestión que hace a la geografía de la provincia que consideramos que todavía no ha tenido un acceso importante a la vacuna, sobre todo porque Misiones tiene una ruralidad muy alta”.

“Están los colonos o de colonias muy alejadas de los centros urbanos donde todavía el agente sanitario no puede llegar con la cantidad de vacunas suficientes para inmunizar y muchos de ellos no salen al pueblo para aplicarse la vacuna. Esa ruralidad hace que haya que transitar 20 o 30 kilómetros para aplicar dos dosis de vacuna, cuando en un barrio de Posadas ponés 500 dosis en una mañana”, mencionó.

Reveló el jefe del Poder Ejecutivo provincial que “ahora estamos en la búsqueda activa extramuro que es ir a buscar al que no vino, ir a convencerlo al que no quiere y ya tuve conversaciones con miembros de diferentes credos, de las iglesias, pidiendo que nos ayuden, porque queremos que la mayoría de las actividades en la provincia se realicen con pasaporte sanitario para que se vaya incrementando el aforo en bares, restaurantes y en diferentes lugares”.

“Si conservamos este estado de equilibrio epidemiológico, la normalidad en la provincia va a continuar y vamos a ir cada vez olvidándonos un poco más del tiempo difícil que tuvimos que pasar”, remarcó.

REAPERTURA DE TANCREDO NEVES

Con relación a la apertura de la frontera en el paso que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, el gobernador reiteró que “en el tiempo que le solicité al presidente de la Nación, hicimos la presentación de los protocolos para la habilitación de un ducto turístico, de prueba piloto entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, teniendo en cuenta las características epidemiológicas de los dos lugares y el sistema sanitario de ambos”.

Explicó que “claramente Foz de Iguazú es una de las poblaciones con mejor cobertura de inmunización de Brasil, en primeras y segundas dosis. Puerto Iguazú supera el 80% de cobertura en primera dosis y está cerca del 45% en segunda dosis”.

Y otro argumento contundente que exhibió Herrera Ahuad fue “que en el momento donde no había vacunas, donde no se usaba barbijos, donde había un desconocimiento total de la pandemia, por acá pudieron transitar 40 mil argentinos que venían de lugares donde ya estaban en plena circulación viral y no pusimos en riesgo la salud de los misioneros. Creemos que estamos en condiciones de iniciar una prueba piloto para generar el ducto de tipo turístico y de esa manera ir generando un aprendizaje de la post pandemia, en lo que serán las aperturas sucesivas del resto de los puentes”.

“Estamos esperando la respuesta de la Nación para que nos diga cuándo se habilitaría el puente internacional. No me dieron fecha, pero les pedí que podamos hacerlo en este tiempo que es de tranquilidad epidemiológica”, aclaró.

POSADAS-ENCARNACIÓN

En el caso de la apertura del viaducto San Roque González de Santa Cruz, “la realidad sanitaria es diferente. La conexión vía Paraguay, sobre todo la zona de Itapúa, es una zona altamente demandante del sistema sanitario de Misiones, sobre todo de Posadas y de la alta complejidad de Posadas”, dijo.

“Lo que proponemos es que cuando atendamos todas las demandas de las cirugías neuroquirúrgicas o las patologías oncológicas y se liberen las camas críticas ya que hoy el Madariaga tiene sólo 9 camas de terapia intensiva libre, y cuando se atienda toda esa demanda, comenzaremos con tranquilidad a generar un ducto similar de tipo turístico entre Encarnación y Posadas”.

RELACIÓN CON NACIÓN

Otro aspecto que se abordó en la entrevista y que terminó desembocando en la campaña proselitista rumbo a las PASO del 12 de septiembre, fue la relación con el gobierno nacional, sobre todo después del vetazo a la ley de las zonas aduaneras, el postergado gasoducto y la gestión por la hidrovía.

“La relación con el gobierno nacional siempre fue y seguirá siendo de extremo respeto a la institucionalidad. Misiones ha sentado sus posturas y reclamos de cuestiones necesarias para los misioneros y ha sembrado precedentes de esa autonomía, de esa rebeldía que nos caracteriza como dice nuestro conductor el ingeniero Rovira, en especial cuando reclamamos igualdad de oportunidades, el gasoducto o la hidrovía”, expresó.

“La hidrovía fue un paso muy importante y Misiones no queda afuera, sino que debe solicitar otro tipo de obras que no están contempladas en el mantenimiento habitual que hace la hidrovía desde el río de la Plata hasta la zona de confluencia”. Y confirmó que “este jueves voy a tener una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera donde vamos a hacer la solicitud formal para que amparados en el artículo 2 del decreto de necesidad y urgencia de la hidrovía, el presidente de la Nación autorice las obras de confluencia hacia arriba, que interesan a la provincia de Misiones”.

“Seguramente lo mismo realizará el gobernador de Formosa, que tendría que tener el dragado de la zona del río Paraguay”, agregó.

ESPACIO MISIONERISTA

En lo estrictamente político, Herrera Ahuad subrayó que “somos un espacio político provincial, totalmente diferenciado de los espacios nacionales que hoy discuten candidaturas en la provincia y vamos a defender siempre el interés de los misioneros. Nuestro espacio político tiene identidad provincial, pero con el gobierno nacional tiene una relación correcta, acompañado la gobernabilidad del presidente”.

Admitió que “siempre salí a pedir el voto porque soy un militante de la Renovación y porque necesito los 3 diputados para que me ayuden y me acompañen en los problemas de la provincia de Misiones”.

“¿Cuántos diputados nacionales me llamaron por teléfono preguntándome por la situación de la hidrovía y del gasoducto? Ningún opositor, sólo los renovadores. Y gracias a la gestión de uno de los diputados renovadores, yo puedo estar el jueves reunido con el ministro de Transporte de la Nación”, reveló.

“Ningún diputado opositor me llamó ni por la hidrovía ni por el gasoducto entonces, cómo no le voy a pedir a mi gente que me den las herramientas necesarias y que yo las estoy buscando para poder ir a pelear por algo tan importante para los misioneros”.

Ya como jefe de campaña del Frente Renovador, aseguró que “salí a pedirle a la gente que no se confunda, que los dos espacios nacionales tienen en la provincia sus representantes, pero también está nuestro espacio provincial que es el que marca la agenda política en la provincia”.

“En este tiempo de mandato que llevo, ningún diputado nacional opositor levantó el teléfono para preguntarme qué necesito para los misioneros. Por eso pido el voto por los candidatos renovadores, no sólo porque son de mi espacio político, sino porque tengo la certeza de que van a pelear por nuestros intereses”, insistió.

CAMBIOS EN EL GABINETE

El mandatario, que en plena campaña rumbo a la gobernación declaró que “funcionario que no trabaja, chau, hasta mañana”, aclaró que “yo no soy un echador serial de funcionarios que no trabajan, pero cuando tuve que poner la decisión de algo que no funcionaba, lo hicimos. Hoy tengo un gabinete que responde y trabaja muy bien”.

Sobre posibles cambios en su gabinete, Herrera recordó que “tengo un ministro de Ecología que fue electo diputado provincial por lo tanto ahí habrá un cambio”, en relación a Mario Vialey. Y se limitó a remarcar que “hay un gran esfuerzo de los funcionarios del gobierno provincial y eso se ve muy claro en la respuesta que nos han dado los misioneros en junio”.

Donde también podría haber un cambio obligado es en el Parque del Conocimiento, que preside Claudia Gauto, ahora precandidata a diputada nacional. “Estoy muy seguro que Claudia Gauto va a ser electa diputada nacional así que allí habrá otro cambio. Y Fernando Meza también va a ser electo. Estamos trabajando para eso y me puse al hombro la campaña para nuestros tres diputados puedan estar en el Congreso de la Nación. Es el objetivo que nos pusimos”

“La fortaleza de mi gobierno está en la gestión, el trabajo y en los resultados”, concluyó.

misionesonline.net