El funcionario de PAMI acusado por abuso sexual fue excarcelado

El Juzgado de Instrucción N°1 de Posadas a cargo del Magistrado Marcelo Cardozo, dio lugar al pedido de excarcelación solicitado por la defensa de Rodolfo Barreto, imputado por el delito de abuso sexual a una joven de 23 años, quien trabajaba en el mismo organismo como empleada de limpieza.

Rodolfo Antonio Barreto (36), funcionario del PAMI acusado de abuso sexual, fue excarcelado y esperará la resolución de la sentencia en libertad.

Las pericias de los celulares determinaron que mantenían una relación cercana entre ambos, lo cual no fue mencionado en principio por la joven. Pero, ello no descarta que el hombre no haya abusado en esa oportunidad de la trabajadora de limpieza.

Rodolfo Barreto continuara supeditado a la causa pero en el transcurso de los días se determinaría si podría haber un cambio de caratula.

El funcionario se presentó en declaración indagatoria ante el Magistrado Cardozo el pasado lunes y negó las acusaciones, dijo que “eran novios” con la víctima y que fue “una relación (sexual) consentida”. No obstante ello, el Juez de Instrucción 1 de Posadas, ordenó que el sospechoso en principio siga privado de su libertad.

Barreto estaba en condición de prófugo de la Justicia desde el viernes 20 de agosto y se entregó a la Policía de Misiones el pasado jueves 26 de agosto. El detenido está acusado bajo los cargos de “abuso sexual con acceso carnal”, además de hostigamiento y amenazas a la víctima, tras la denuncia que presentó en su contra.

Luego de presentar la denuncia en sede policial, la joven brindó declaración testimonial ante el juez Cardozo y ratificó los pormenores de la violación, que se habría consumado en una oficina del tercer piso del edificio de la calle Salta, casi Buenos Aires

Además, la víctima denunció “amenazas y hostigamiento” de parte del acusado – a través de mensajes intimidatorios telefónicos- que se concretó luego de que ella formalizara la exposición en la Comisaría de la Mujer, el pasado 20 de agosto. Previamente, la denunciante fue despedida de la empresa de limpieza, que la que trabajaba, por pedido del acusado, según trascendió.

La joven que realizaba las tareas de limpieza en la UGL – Posadas, para una empresa privada, tercerizada por el organismo nacional.

Dijo que “era un rapidito, burlándose”

De acuerdo al relató la denunciante, el acusado le encerró en su oficina una tarde y la abusó sexualmente, “burlándose al mismo tiempo de ella, diciendo que era rapidito”, según consta en la denuncia que presentó la joven en contra del funcionario nacional en sede policial, ratificada luego ante el Juzgado interviniente.

Una causa paralela

El director de Recursos Humanos de la delegación de Misiones del PAMI, Rodolfo Barreto, imputado de abuso sexual hacia una joven trabajadora de la misma organización, habría abusado también de una menor de 17 años en el año 2018.

La joven de 17 años era aparentemente “compañera” de campaña de Rodolfo Barreto en el año 2018, quien es un reconocido militante político, candidato a diputado provincial en aquel entonces

La causa paralela está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción N°3, a cargo del Magistrado Fernando Verón

Barreto es Director de Recursos Humanos, se desempeña bajo el mando de Marcela Crechuska, directora ejecutiva del PAMI. Ambos son punteros políticos, además, fueron candidatos a diputado provincial y concejala de Posadas (respectivamente) por el Frente Encuentro Popular, Agrario y Social para la Victoria (F PAyS).

