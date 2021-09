PASO 2021: Hugo Passalacqua llamó a los misioneros a votar por la Renovación, “porque nuestros candidatos representan el sentido federal del misionerismo”

El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Misiones elogió a Carlos Fernández, “porque representa al misionerismo de forma cabal” y dijo que la Renovación “es un espacio propio que representa la rebeldía al poder central”.

Conoce como nadie al médico Carlos Fernández de Oberá y ya tuvo que lidiar con las postergaciones históricas que sufre la provincia de Misiones, de parte del país central. El obereño Hugo Passalacqua, vicepresidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de Misiones, es una voz autorizada para defender el proyecto misionerista e invitar a la ciudadanía “a elegir a la Renovación porque es el único espacio que defiende los intereses de Misiones”.

A pocas horas del cierre de campaña de cara a las PASO del domingo y como parte de su amplio despliegue territorial “militando” por la Renovación, Hugo Passalacqua visitó los estudios de Misiones Online TV y dio sus argumentos de porqué, el espacio oficialista de la provincia, “es la mejor opción”, para elegir diputados nacionales.

En primer término, explicó los motivos de la lista única, a diferencia de otros frentes que tienen ofertas para las elecciones del domingo. “Nosotros siempre buscamos y es parte del ADN, de la genética nuestra, hacer que las cosas sean por consenso. Nuestro conductor Carlos Rovira, después de auscultar, escuchar, consultar, observar y evaluar y todo lo que pueda hacer un ingeniero químico, termina redondeando una lista que tenga la composición etaria, geográfica, de grado de conocimiento de infinidad de temas y siempre hemos logrado listas que han sido apoyada por todos los sectores”.

Recordó que la Renovación, “es un frente compuesto por 16 partidos, pero siempre con la conducción tan nítida y clara de Rovira, que contribuye mucho para que la lista sea consensuada para que salgamos todos a empujar hacia adelante. Por lo tanto, no tenemos disputas como en otros Frentes”.



El actual intendente de Oberá, Carlos Fernández, encabeza la opción renovadora como precandidato a diputado nacional y para Passalacqua, “se trata de una persona que yo quiero mucho, es intendente de Oberá fue reelecto después de una gran intendencia. Lo tomó por sorpresa esto de ser candidato. Es él pediatra de Oberá, es una persona de mucho prestigio. Es un buen tipo, buen padre y una máquina de laburar”.

Agregó que tiene “buen carácter, temporizador y para estos tiempos, que uno ve en la televisión de Buenos Aires esas fricciones espantosas que sólo sirven como show, pero desde el aporte democrático es escaso, figuras como la de Carlos Fernández, hacen un gran aporte a la parte identitaria del misionerismo”.

Precisó que Fernández “es obereño nacido en Villa Svea, donde nace Oberá, más obereño no puede ser, pero tiene una visión integral de la provincia importante. Y tengo la certeza de que representa al misionerismo en forma cabal. Es un misionero de ley y como decimos dentro de nuestro espacio que es la Renovación, nuestra oferta electoral, más allá de los nombres, representa una idea, un concepto de lo nuestro”.

“Nunca hemos pedido permiso a Buenos Aires para hacer algo o para que nos pongan un candidato para que se puedan sacar una foto. Somos nosotros nomás, un partido provincial, humilde, pero nuestro”, enfatizó Passalacqua.

LA OPCIÓN MISIONERA

Passalacqua destacó “el sentido federal que tiene el misionerismo, de querer ser soberano en alimentos, de tener pensamiento propio, de que no te vengan a imponer el pensamiento, que no te vengan a decir de afuera lo que tenés que hacer hace que nuestro slogan sea Por Misiones”.

Hugo Passalacqua

“No soy un criticador, pero veo que en los otros espacios todos hablan por Misiones, por Misiones, pero el único esquema misionerista propio, que representa a los valores de nuestra rebeldía hacia el poder central, que se lleva una tajada bien grande de nuestros recursos, es la Renovación”, agregó. Y fue por más: “Votar por Misiones es votar con los misioneros es votar Renovación. El resto, con todo respeto, los otros frentes nacionales, representan eso, los esquemas nacionales. Y sus autoridades están en el país central”.

“Acá en nuestro caso, la máxima autoridad de la Renovación se llama el pueblo de Misiones. La comandancia, el bastón de mando como dice Rovira, el poder está en la gente. La gente es la empoderada en el misionerismo que es la Renovación”

Para el ex ministro de Educación quien ejerció muchos años la docencia, el electorado misionero entiende la importancia de participar en las elecciones de medio término y la incidencia que puede tener un bloque misionerista en el Congreso. “Fuimos expoliados por el poder central muchos años. No hablo de este gobierno o del anterior, sino por el sistema. Es histórico, entonces esta rebeldía que lo plantea fuertemente nuestro gobernador Herrera Ahuad, es plantarnos en Cámara de Diputados de la Nación con nuestro espacio que va a tener un gran valor. Cuando no te da el quórum, nuestros diputados valen mucho”.

Señaló que es importante “para la vida cotidiana de las personas, tiene mucho que ver votar un espacio propio, que después no tenga en Buenos Aires que por disciplina tenés que votar tal cosa. Acá la disciplina la marca la sociedad”.

RECLAMOS Y GESTIÓN

Coincidió Passalacqua que uno de los temas centrales a seguir debatiendo, es la creación de una zona aduanera especial, que permita el desarrollo económico de la provincia y combata las asimetrías. “Lo de la zona aduanera es un dolor. Nosotros vamos a seguir con nuestros reclamos históricos, aunque salgan por la mitad. Lo de la zona aduanera ya fue un avance enorme porque antes nos desconsideraban. Ahora ya fue aprobado y después vetado, pero ya tenemos una legitimación de origen. Esa pelea la vamos a seguir como tantas otras”.

Subrayó que “no nos quedamos esperando que los reclamos vengan, esa es la rebeldía, mientras nos rebelamos con nuestros reclamos legítimos, no es llanterío, es legítimo y hacemos las cosas con nuestros recursos”.

“Por un lado, le reclamamos al poder central cosas que nos deben y mientras tanto tenemos que seguir haciendo. Somos la provincia del país, sacando las cuatro centrales, que más aporta de sus propios recursos al presupuesto. Y es la que menos recibe”.

“No nos dan lo que nos merecemos por coparticipación, pero mientras no viene, tenemos una política fiscal sólida que nos permite hacer las cosas igual”

ELECCIONES SEGURAS

Durante la extensa entrevista, Passalacqua recordó que, en las pasadas elecciones del 6 de junio, “fue un momento de stress nacional por el tema del Covid. No digo que ahora no lo sea, pero se ha mejorado muchísimo pero no hay que bajar la guardia. Hay que seguir con el alcohol, el barbijo y por fortuna estamos dominando al bichito. Pero el 6 de junio fue un momento difícil, pero con la ayuda de la población, que se comportó muy bien, con las fuerzas de seguridad y el gobierno de la provincia, fue todo un lujo ir a votar”.

El domingo, “las elecciones son federales, no organiza la provincia y es importante señalar que los sobres nosotros lo teníamos con una cinta adhesiva para poder pegar. Ahora para este domingo viene para pasar la lengua, cosa que no es recomendable, entonces hay que poner la solapa dentro del sobre y el voto igual vale. Mejor no pasar la lengua porque el Covid todavía está”, recomendó.

misionesonline.net