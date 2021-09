Trabajadores de la Cultura accederán al Seguro Provincial de Salud

33 carnets de seguro de salud fueron entregados hoy en conferencia de prensa en el museo Juan Yaparí, Se trata de una política de estado desarrollada en conjunto por el Ministerio de Cultura y el Instituto de Previsión Social.

Luego de un trabajo en conjunto entre el ministerio de Cultura y el IPS, integrantes de los colectivos de músicos callejeros, artistas visuales y circences, podrán contar con la cobertura médica estatal. Cada plástico lleva la leyenda “Trabajador de la Cultura”, en el ítem correspondiente al oficio o profesión: “Un auténtico logro para el sector”, sintetizó Joselo Schuap, mentor de la idea.



«Es casi un logro filosófico de esta gestión que el carnet de salud que entregamos a los artistas ya no se diferencie por rubro, sino que simplemente diga Trabajador de la Cultura», expresó Joselo Schuap, ministro de Cultura de la Provincia en el acto de entrega de 33 carnets, acompañado por Lisandro Benmaor, presidente del IPS.



La entrega se realizó hoy por la mañana en la sala Maruja Ledesma del Museo Juan Yapari, y abarcó a artistas del rubro de la música, la plástica y las artes circenses. «De aquí en más, cada vez que desde este Ministerio se entregue un carnet de Seguro Social, llevará el lema inclusivo de ‘trabajador de la cultura’. Ya habíamos hecho entrega antes de 173 carnets, discriminando por rubro artístico. Pero a partir de ahora todos llevarán esta frase, que la da el justo valor al término», expresó Schuap, agradeciendo que esta inquietud léxica fuera comprendida por su par del IPS.



«A veces cuesta que hasta la propia familia acepte que uno se dedique al arte, porque se piensa que no tendrá estabilidad económica. Entonces aquí es el Estado el que está reconociendo y respetando ese camino que alguien elije, porque así lo siente. Entregamos 33 carnets, que sabemos van a beneficiar a 33 familias», dijo el ministro.



«Con este carnet, estos artistas van a poder acceder a la medicina de nuestra provincia. Y si hablamos de salud en estos tiempos, que en Misiones se sigan dando buenas noticias, es siempre significativo», afirmó Benmaor. «En Misiones tenemos realmente un muy buen nivel de medicina sanatorial, clínica y hospitalaria y gracias a ello hemos cursado esta pandemia de manera muy exitosa. Este seguro fue lanzado hace muchos años atrás por el ingeniero Rovira y seguimos sumando beneficiarios a este proyecto; sumando misioneros a la salud».



El beneficio de agruparse



Cabe destacar que este carnet se pudo entregar gracias a que los artistas se organizaron. Los tres colectivos que hoy recibieron el beneficio fueron los integrantes del Colectivo de Músicos Callejeros, de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales y de MisionEsCirco, que agrupa a acróbatas y payasos.



«Sabemos que el artista callejero tiene ese karma del permiso municipal, de si puede o no puede usar el espacio público. No podemos solucionar todo, pero lo que podemos lo vamos haciendo», rubricó Schuap.



Dos espacios a disposición



En la oportunidad, Benmaor puso a disposición de la realización de actividades culturales los dos espacios de los que dispone el IPS. Se trata del Complejo Recreativo IPS, sito sobre la ruta camino a Candelaria y el Club de Empleados del IPS, sito en calle 11 y 148 (avenida Jaureteche pasando la ruta 12).



Finalizada la entrega, se pudo ver a los artistas beneficiarios sacándose fotos, orgullosos de este carnet amarillo, que sin dudas les abre una nueva gama de posibilidades con respecto al cuidado y gestión de su salud.

