Posadas | Encontró $1 con el error «Provingias» y organizó un sorteo solidario: con lo recaudado comprará 13 nebulizadores

Hace algunas semanas atrás se volvió viral el error en varias monedas de $1, emitidas con la palabra «Provingias» en lugar de Provincias. Varios coleccionistas ofrecieron hasta $15 mil por conseguir un ejemplar, y Salvador logró hallar uno en su alcancía. Ahora organiza un sorteo solidario y con lo recaudado comprará 13 nebulizadores.

Joaquín Montenegro, papá del pequeño, contó que a raíz del hallazgo la familia decidió organizar un sorteo solidario con el propósito de recaudar los fondos suficientes para adquirir 9 nebulizadores y repartirlos en distintos merenderos y comedores de Posadas y también Garupá.

«Le pregunté a Salva qué quería hacer con la moneda y él me respondió ‘vamos a ayudar a algún nene’. Siempre ayudamos y está acostumbrado a que la familia sea así. La gente colabora con algo por Mercado Pago, participan por la moneda con el error y un dibujo que hizo Salvador», relató.

La iniciativa surgió hace menos de una semana y a la fecha la familia ya logró reunir el dinero necesario para comprar los aparatos, pero la sorpresa fue grande cuando tomaron dimensión que podían ser 13 en lugar de 9. Es por ello que también los repartirán en Oberá, San Vicente y Jardín América.

Salvador Montenegro y el dibujo que sorteará junto a la moneda.

«Las repercusiones fueron extremadamente buenas, las redes explotaron. La gente es muy solidaria, cada día me sorprende más el misionero. Me llamaron de toda la provincia y me emociona tener a mi familia apoyando esta iniciativa«, expresó. En esa línea, aseguró que los nebulizadores son muy necesarios en zonas de escasos recursos.

«Finalmente serán 13 los nebulizadores, de los cuales 10 van a ir a merenderos de Posadas y los demás a otros puntos de la provincia. El sorteo será después del Día de la Madre y este jueves busco los aparatos en la droguería donde se enteraron de la movida y nos van a hacer un precio más barato, por eso podremos comprar más», explicó Joaquín a este medio.

Luego de la compra, precisó, difundirán las facturas correspondientes a la compra y señaló que el dinero restante será destinado a una fundación mediante una transferencia. «Esto nos da más fuerzas para seguir en un nuevo proyecto, en algo más grande. Hay que ir para adelante, los sueños se pueden cumplir», cerró.

Se entregaron las donaciones a los merenderos de Posadas del tercer WorkShop Solidario de HighQuality Crew y MovilFest

Nuevamente se unieron 10 profesionales para dictar capacitaciones intensivas durante un fin de semana a jóvenes apasionados por la cultura urbana. Cerraron las actividades compartiendo un ShowCase con 21 coreografías y tras el WorkShop Solidario se entregaron las valiosas donaciones a tres merenderos de Posadas.

“Fue un fin de semana explosivo, donde la comunidad de la cultura urbana se reencontró, disfrutó de las clases intensivas y los jóvenes dejaron toda su buena energía en este tercer WorkShop Solidario. Es una propuesta que crece en el acompañamiento y en la participación de los bailarines y coreógrafos. Es un encuentro cultural donde se comparte un intercambio con los mejores maestros y maestras del Hip Hop, Danzas Urbanas, Brasileñas, Contemporáneas, y otras danzas de la provincia”, expresó Gustavo Escobar, artista, coreógrafo y fundador del Grupo HighQuality Crew.

La actividad contó con el apoyo MovilFest, Hotwheels Patín Artístico, Quality Dance Move Studio, Afro Samba y Club Dance Studio, y Jonatan Lochner Producciones, fortaleciendo una alianza para llevar adelante la misión solidaria para los merenderos de Posadas, apuntando a una actividad de formación técnica para difundir las danzas urbanas.

“Cumplimos el objetivo de reunir a la familia de la comunidad urbana con un workshop intensivo de dos días de clases donde hubo técnica, coreografías e información en diferentes estilos”, agregó Escobar, artista, coreógrafo y fundador del explosivo grupo de Hip Hop HighQuality Crew.

