Corrientes: Desde este jueves no será obligatorio el uso del barbijo

Así lo informaron el Gobierno correntino a través de sus redes. La medida también abarca a los recreos, en el ámbito escolar, siempre que mantengan la respectiva distancia. Tampoco se tomará la temperatura antes de ingresar a lugares cerrados.

La provincia de Corrientes dejará atrás el barbijo de manera parcial en todo su territorio. Desde el 10 de abril del año pasado, a través del Decreto 649/2020 en pleno inicio de la pandemia en Fase 1, el Gobierno provincial determinaba que todas las personas debían «usar obligatoriamente barbijos en todo el territorio de la provincia de Corrientes para todas las personas que, teniendo autorización, transiten por la vía pública a partir del 10 de abril de 2020».



Esto se debió al avance del virus SARS-CoV-2 que aún mantiene en vilo a la población mundial.



Tras más de 18 meses, y a medida que avanza el plan de vacunación y decrece la cantidad de casos, las restricciones en la provincia dieron paso a la nueva normalidad que trajo consigo mayores flexibilizaciones.



Por tal motivo, el Gobierno provincial dio a conocer, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, que debido a la mejora de la situación sanitaria que atraviesa Corrientes y el avance del plan provincial de vacunación, desde hoy no será obligatorio el uso del barbijo o tapabocas al aire libre en todo el territorio.



La medida también detalla que no será necesario el uso del barbijo durante los recreos en el ámbito escolar, siempre y cuando se mantengan las respectivas burbujas en los establecimientos.



Además, no tomarán la temperatura al ingreso de los espacios cerrados, como son las escuelas o locales comerciales.



El Gobierno remarcó que sí será obligatorio su uso en lugares cerrados y al aire libre cuando haya aglomeración de personas.

agenciahoy.com