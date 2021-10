Acuerdo de Precios: “Esperamos que en Misiones no haya desabastecimiento”

Así lo afirmó el Dr. Matías Durán, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). A su vez, dijo que “la responsabilidad de que se cumpla el acuerdo es del Estado, pero también del consumidor”, aseguró.



Nación firme en su decisión de mantener congelados hasta el 7 de enero del año próximo unos 1432 productos tal como lo hizo conocer a través de la resolución 1050.



El Dr. Matías Durán, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) analizó la medida del Ejecutivo, la cual está publicada junto con la resolución de la secretaría de comercio, junto a los 1432 productos.



“La realidad indica que no hay una acuerdo con el empresariado, solo una resolución y ahí está la duda de la gente si verdaderamente el precio de los productos será como se publica. Además, lo que más genera incertidumbre es que si en las góndolas estará el producto o no, esperemos que no haya desabastecimiento en la provincia y que tampoco aparezcan nuevas marcas”, manifestó Durán en diálogo con Agencia Hoy y LT 4.



A su vez, dijo que hay productos que llegan a Misiones “son de primera marca y otros son locales, si bien algunos están en la canasta básica, otros no lo son, pero están contemplados”.



Por otro lado, indicó que el control efectivo para que se cumpla dicha resolución “será responsabilidad del Estado, veremos cómo se instrumentará en Misiones, y en el caso de Posadas, cuál será el área que controle en los comercios”.



Por último, Durán advirtió que el consumidor tiene la responsabilidad de informarse, de conocer sus derechos: “En nuestro caso el asesoramiento es gratuito, la ciudadanía debe acercarse a efectuar su reclamo más allá que el Estado tiene que realizar el control”, finalizó.

