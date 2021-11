Meteorólogos advierten que el fenómeno de La Niña provocará un verano seco y caluroso en Misiones

En entrevista con Misiones Online, Favio Cabello director de la Opad y José Olinuck, agrometeorólogo del Inta, coincidieron en que el fenómeno de La Niña en Misiones pronostica un verano caluroso y seco en toda la región. Además, afirmaron que las temperaturas de la primavera estuvieron por debajo de lo normal.

En este sentido, Cabello señaló que el fenómeno de la niña en Misiones, todavía no han provocado tanto calor, «estos ultimo meses las temperaturas no fueron muy altas, porque lo normal sería que ya a estas alturas podríamos tener máximas de 37/38 grados y no las estamos teniendo. Estamos con temperaturas bastante agradables todavía. Con mañanas frescas, con mínimas de 20 grados en Posadas y de 15 en el interior. Las máximas están bien para esta altura del año, 31 grados”, pero la situación cambiaría en verano.

Para el meteorólogo la gente habla mucho del calor cuando las temperaturas sobrepasan los 35 grados, pero no se tiene en cuenta que, “nos hemos mimetizado a los climas acondicionados”, tanto en los hogares, el trabajo y hasta en el auto.

Y recordó que hace un par de décadas, las personas no tenían aire acondicionado, y el cuerpo no sentía ese cambio de temperaturas. Por lo que el tema del calor no era tan comentado.

Mientras que Olinuck, dijo que, “desde febrero tuvimos un periodo muy seco hasta agosto, en la mayoría de las localidades de la provincia. Desde septiembre cambiaron las condiciones, en el norte de la provincia, por ejemplo, donde era la zona más castigada en este tiempo llovieron 430/450 milímetros. Realmente fue un cambio muy importante, muy positivo por la época en la que estamos, para los cultivos, para todo”.

Y agregó que durante los meses de septiembre y octubre las precipitaciones, “presentaron una característica importante, fueron muchos días de lluvia con una cantidad de milímetros relativamente escasos”. Esto quiere decir que no hubo escurrimiento, y la mayor parte del agua que cayó, fue absorbida por el suelo.

Esta condición ha sido muy buena para los cultivos, y como estas lluvias estuvieron muy bien distribuidas en toda la provincia, “los cultivos realmente fueron muy favorecidos, uno puede ver los yerbales muy bien brotados, por ejemplo”.

Tiempo de cambio climático

Para Fabio Cabello al cambio climático “no lo vamos frenar los seres humanos, no hay nada por hacer hay un proceso que es irreversible. Porque hay una asociación de un cambio climático que es netamente natural que es el ciclo del planeta, y otro cambio climático favorecido por la existencia humana, entonces, hay un proceso natural, y un proceso antrópico, estos dos procesos asociados están causando que la temperatura en el planeta esté subiendo muy rápido”.

Y agregó que esta situación está siendo, “cíclica, repetitiva. Los inviernos vienen siendo más cortos, más benignos. Este invierno que hemos tenido, hemos tenido 5 invasiones de aire frio con 5 días de temperaturas bajas, 25 días de frio, si promediamos estas temperaturas sacándoles los días de frio estaríamos con temperaturas promedio de primavera”.

Diferencia entre el fenómeno del niño y de la niña en Misiones

En referencia a la duración de los fenómenos de la niña y el niño, Olinuck explicó que, “duran menos de un año, y muchas veces puede venir un año, al año siguiente se repite, nosotros el 2019 tuvimos un semestre muy seco, y en 2020 tuvimos meses con lluvias relativamente abundantes”.

Olinuck contó que, el fenómeno de “la niña se asocia a un periodo de muy escasas lluvias, con algunas interrupciones, y algunos meses que había llovido muchísimo, como enero de este año, pero en general desde esa fecha, hace más de 2 años estamos teniendo permanentemente problemas por falta de lluvias”.

Mientras que, para Cabello, el fenómeno de “de la niña para el litoral argentino, Paraguay y Brasil, significa menos lluvia que lo normal. Eso puede ser una sequía muy aguda o una sequía débil”, durante el próximo verano.

Y agregó que, “el panorama climático para el verano para nuestra región, de acuerdo a los pronósticos elaborados en Brasil, en Estados Unidos, en Europa y también la Argentina, hablan de precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas por encima de lo normal, es decir que haciendo una lectura rápida tendremos un verano caluroso y seco”.

En este sentido, Olinuck coincidió con estas perspectivas, “el servicio meteorológico nacional, acaba de actualizar para el trimestre noviembre, diciembre y enero y para todo el noreste argentino lo que está pronosticando lluvia por debajo de lo normal y temperaturas levemente, por encima de lo normal”.

Elecciones con buen tiempo

Por último, Cabello anticipó que este domingo de elecciones, “tendremos un buen tiempo, fresco por la mañana, las temperaturas en la provincia van a estar en los 16/20 grados de mínima y para el mediodía día en los 28 y 32 grados”.

misionesonline.net