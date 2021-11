Paridad de género: cómo será la conformación del nuevo Congreso

Se observó que a partir de diciembre, ingresarán tan solo ocho legisladoras más respecto a la actual disposición. Hasta el momento, el escrutinio provisorio llegó al 98,94%.

Si bien se cumplió con la Ley de Paridad de Género en la conformación de las listas de candidatos para las elecciones 2021, se observó que en la nueva conformación del Congreso a partir de diciembre, sólo ingresarán ocho legisladoras más.



Hasta el momento, el escrutinio provisorio llegó al 98,94% y a partir de hoy comienza el recuento definitivo e ingresarán a la Cámara de Diputados siete mujeres más y en el Senado, tan solo una.



Situación en Diputados y el Senado



En la Cámara Baja, al día de hoy se encuentran trabajando 109 diputadas y 148 diputados, lo que representa un 42,21% de cupo femenino. A partir del 10 de diciembre, ese número se incrementará a 116 mujeres y 141 varones, respectivamente.



El avance de la paridad representa en este espacio un 45,14%, cifra cercana al 50% requerido. De todos modos, es la cifra más alta desde 1983, cuando la representación femenina era apenas de un 3,93%.



En lo que respecta al Senado, la situación es más complicada, puesto que la paridad está lejos. Actualmente hay 30 senadoras y 42 senadores, lo que representa un 41,67% de cupo femenino total.



La situación a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, no cambiará mucho, y la Cámara Alta estará compuesta por 31 senadoras y 41 senadores, es decir, habrá un 43,06% de cupo femenino.



Provincias con mayor participación



De acuerdo a los resultados provisorios de las elecciones legislativas, solamente dos provincias podrán ingresar dos mujeres al Senado. La referencia es para Mendoza y Córdoba.



No obstante, al resultar electo diputado nacional el puntano Claudio Poggi, confirmó que su reemplazo en el Senado será con Gabriela González Riollo. Si se da esa incorporación, pasarían a ser 32 senadoras sobre 40 senadores, un 44,44%.



De las 134 boletas que compitieron, 86 estuvieron encabezadas por hombres y 48 por mujeres, por lo que el 35% tuvo como primera candidata a una mujer.



Las provincias con mayor cantidad de listas lideradas por mujeres en las elecciones 2021 fueron Tucumán, Chubut y La Pampa. Por el contrario, en Formosa y Chaco no hubo listas encabezadas por mujeres.

agenciahoy.com