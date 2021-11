A pedido de Adele: Spotify retira el botón de reproducción aleatoria de los álbumes

Adele se encuentra actualmente promocionando su último trabajo discográfico, «30», disponible en todas las plataformas. A pedido de la diva pop, desde ahora Spotify ha retirado el botón de reproducción aleatoria de sus álbumes.

El botón que permite la reproducción aleatoria dentro de los álbumes en Spotify ya no aparece de forma predeterminada siguiendo una petición de Adele, de tal forma que los usuarios puedan escuchar las canciones en el orden en el que las han establecido los artistas.

Spotify retira el botón de reproducción aleatoria de los álbumes siguiendo una petición de Adele.

El botón de reproducción aleatoria ha dejado de estar presente de forma predeterminada en los álbumes y el motivo se encuentra en una petición de la artista Adele, que acaba de lanzar su nuevo disco, ’30’. El cambio afecta, por ahora, a las cuentas Premium.

«Esta era la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria», ha señalado la cantante en su perfil de Twitter, donde también ha explicado la razón de dicha petición: «No creamos álbumes con tanto cuidado y reflexión en nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos».

Aunque el botón ya no esté presente en los álbumes, esto no significa que Spotify lo haya retirado de forma de forma definitiva, ya que los usuarios todavía tienen la opción de activarlo de forma manual desde la vista de una canción en reproducción, como ha confirmado a The Verge el responsable de comunicaciones de música, Chris Macowski.

El llanto de Adele al reencontrarse con su maestra 21 años después: “Me cambiaste la vida”

Un reencuentro con una maestra a la que no había visto desde que era una preadolescente hizo llorar a Adele sobre el escenario. La ganadora del Grammy se reunió de forma sorpresiva con quien fue una de sus mentoras cuando ella tenía 12 años y eso emocionó mucho a su público.

El conmovedor momento ocurrió durante el concierto especial de televisión de la cadena británica ITV que tuvo a la cantante como protagonista, An Audience with Adele, el cual se emitió en el Reino Unido el domingo por la noche. Durante el evento, que estuvo repleto de estrellas, la actriz de Hollywood Emma Thompson se levantó para preguntarle a la cantante de 33 años si había alguien de su pasado que hubiese desempeñado un papel realmente importante en su vida.

Adele es una cantante británica de 33 años.

“Cuando eras más joven, ¿hubo alguien que te apoyara o inspirara, o que te hubiese protegido de las adversidades de la vida y te impulsara a seguir adelante?”, preguntó la actriz.

Fue entonces cuando Adele compartió que su maestra de inglés de la escuela secundaria, la señora McDonald, realmente había sido una fuente de inspiración, al inculcarle su amor por la lengua y ayudarla a moldear su talento para escribir letras.

“Ella era tan genial…”, sumó Adele al tiempo que revelaba que McDonald a menudo dirigía performances en el comedor de la escuela. “Realmente hizo que nos importara lo que aprendíamos y sabíamos que ella se preocupaba por nosotros”, remarcó la artista.

Por esos recuerdos y por la forma que influyó esa maestra en su vida, al verla atravesar la multitud presente y subir al escenario, la cantante no pudo más que emocionarse con su presencia. En tanto, el público no paraba de aplaudir ese especial reencuentro. “Estoy tan orgullosa de vos”, dijo quien fue su profesora mientras se abrazaba con su antigua alumna, hoy convertida en toda una celebridad.

El emotivo abrazo entre Adele y su maestra.

“Gracias por cambiarme la vida”, expresó la cantante pop en un emotivo momento que rápidamente se rompió ante un divertido comentario de la estrella británica asegurando que necesitaba parar el show para arreglarse el maquillaje. “Estoy tan feliz de que estés acá”, le dijo luego a McDonald mientras se despedía con un fuerte abrazo. “Todavía tengo todos mis libros de cuando eras mi maestra”, agregó emocionada.

