Se registraron 60 denuncias diarias por violencia de género durante el 2020

Así lo detalla el Registro Provincial de Violencia Doméstica, un informe basado en las denuncias recibidas por la Policía de la Provincia. El total anual alcanzó las 22.254 denuncias, un promedio de 2,5 por hora.



El Instituto Provincial de Estadística y Censo (IPEC) presentó un informe pormenorizado sobre violencia familiar y de género en Misiones, sustentado en las denuncias recibidas por la Policía de la Provincia. Dicho informe se encuadra en el Registro Provincial de Violencia Doméstica (RPVD), donde se detalló que durante el 2020 se registraron 22.254 denuncias.



Por mes, el promedio de denuncias fue de 1.854, es decir, 60,8 por día y 2,5 por hora. Además, el documento indica que se registraron 17,3 denuncias por cada 1000 habitantes, valor casi idéntico al de 2019. La mayor cantidad de acusaciones policiales se concentra en el segundo semestre del año, con el 56,8%. En relación a los casos registrados en 2019 (21.701), aumentaron las denuncias en un 2,6%.



Datos de las víctimas

Del informe oficial también se deprende que el 56,5% de las víctimas tiene entre 20 y 39 años. El 77,8% de ellas son mujeres. El 49,7% de las víctimas contaba con medidas previas y/o vigentes a la hora de llevar a cabo la nueva denuncia.



Mientras que 2 de cada 3 denunciantes asegura que los casos de violencia son continuos o frecuentes: 19,6% y 45,8%, respectivamente. El 76,0% de las personas denunciantes solicita la exclusión del hogar (13,8%) o la restricción de acercamiento de quien le agrede (62,2%)



En el 81,0% de los casos, fue la misma víctima la que denunció el caso de violencia. El 62,2% de las denuncias tienen a un varón como agresor; esto representa una disminución de 10,8 puntos porcentuales respecto de 2018 (73,0%). Casi la totalidad de las víctimas tiene una relación cercana con quien le agrede: ex pareja (37,1% de las denuncias), actual pareja (30,1%) o algún familiar (28,3%).



Tipos de violencias denunciadas

El 83,1% de las denuncias es considerado violencia doméstica, según el reporte del registro provincial. En el 41,6% de los casos, no se registraron acciones realizadas (no se intervino en la causa).



El 87,3% de los casos denunciados corresponden a violencia psicológica o violencia física: 52,7% y 31,4%, respectivamente. La violencia sexual representa el 1,5% de las denuncias realizadas, y la económica patrimonial, el 8,6%. El domicilio constituye el espacio predominante en los casos de violencia denunciados (70,5%)

agenciahoy.com