Nación no descarta cerrar fronteras nuevamente por el avance de variante Ómicron

La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, explicó que puede decidirse “cualquier cosa” en relación al posible cierre de fronteras, aunque seguidamente dijo que “día a día” se evalúa la situación epidemiológica

Ante el avance de la variante Ómicron del coronavirus, que surgió en Sudáfrica y ya fue detectada en varios países, el Gobierno advirtió que no descarta volver a cerrar las fronteras para pasajeros provenientes de determinados lugares, como sucedió al comienzo de la pandemia.

Anoche, Cerruti reconoció que “hay posibilidades de que pase cualquier cosa” porque en este contexto es necesario “cuidarse” y “ser muy prudentes”.

La funcionaria remarcó que ésta “es una variante que está creciendo en el mundo y que ya llegó a Brasil”, por lo que consideró necesario “tener todos los cuidados”.

Por el momento, confirmó que las autoridades nacionales ya tomaron conocimiento de que “hay otro buque que está viniendo desde Cabo Verde, que pidió llegar mañana (por este viernes) y que va a tener que cumplir con todos los protocolos”.

La semana pasada se generó una polémica luego de que la Dirección de Sanidad de Fronteras permitiera el ingreso, casi sin controles, de un buque procedente de ese país ubicado en el continente africano, donde surgió la nueva variante del COVID-19.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a restringir el ingreso de personas provenientes del exterior, Cerruti aclaró que “por el momento no pareciera” que la Argentina esté “en una situación de riesgo como para tomar una medida extrema de ese estilo”, pero advirtió que “día a día” se está analizando la situación epidemiológica.

“No quiero decir nada que no vaya a suceder, y tampoco queremos ser alarmistas, estamos viendo los procesos, cómo se están llevando, todavía no está la variante en la Argentina, pero esto no quiere decir que no pueda llegar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros mantuvimos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”, agregó.

