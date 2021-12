La provincia evalúa subir tarifas de luz y descarta tanto incremento como bono para trabajadores estatales

Un aumento en las tarifas de transporte público para el área metropolitana; y también del servicio de energía eléctrica, son algunas de las definiciones tomadas por el Gobierno de Misiones y que impactarán en los usuarios a partir de 2022.

Las medidas en estudio todavía no tienen cifras concretas y, por ello, el ministro de Hacienda provincial, Adolfo Safrán, evitó dar números y sólo afirmó al diario Primera Edición que se “está trabajando en el tema”.

Habló momentos después del acto de presentación del Centro de Estudios Tributarios de Misiones, creado con el auspicio de distintas organizaciones públicas y privadas para investigar y hacer divulgación sobre la cuestión impositiva.

Consultado en concreto sobre el aumento que se prevé en la tarifa del transporte público en el área metropolitana, el titular de Hacienda remarcó: “El transporte público, en el caso del sistema integrado metropolitano, no tuvo aumentos desde 2019, con este año y medio todavía sumergidos en la pandemia se había tomado la decisión de no aumentar el boleto para no impactar en el bolsillo de los usuarios, pero habiendo pasado el trance y con la actividad económica casi normal, se está trabajando en la cuestión para un aumento el año que viene”.

En cuanto al aumento en el costo de la energía eléctrica durante el verano, una preocupación para los misioneros por el uso constante de los aires acondicionados, el ministro Safrán confirmó que “también se revisarán los números”.

“La tarifa eléctrica también estuvo con bastante atraso en su aplicación, tuvo un aumento muy leve en lo que fueron los meses de julio a septiembre, y ahora sí estamos trabajando en un reacomodamiento de las tarifas. Estamos atentos a las novedades que pueden haber en el precio mayorista en enero y se está trabajando en función a eso”, deslizó.

Con menos tasa de coparticipación

Hasta septiembre la coparticipación venía a Misiones con una tasa de crecimiento importante y sostenida en el año, pero desde octubre ese crecimiento fue una tasa menor.

Asimismo, aunque en noviembre tuvo un crecimiento con relación a la de octubre, todavía se mantuvo por debajo de lo que fue la tasa de crecimiento durante el año.

De hecho, en el período de noviembre fue un 52%, en octubre fue de 45%, mientras que desde los primeros meses del año hasta septiembre había tenido un crecimiento de entre 57% y 58%.

Recientemente Misiones había insistido en la necesidad de que el Estado nacional siga asistiendo a las provincias por la caída de la coparticipación.

En ese contexto, el ministro Safrán había puesto en conocimiento de sus pares de Nación el planteo presentado oportunamente por el gobernador Oscar Herrera Ahuad sobre la recomposición histórica de la Coparticipación.

Vale recordar que Misiones es la quinta provincia que menos recursos per cápita recibe y hasta la fecha, el Gobierno local persiste en su reclamo por esos recursos que le corresponden legítimamente.

Nada previsto

Con esos números en descenso, y sin perspectivas de mejorar para el período 2022, el ministro de Economía de Misiones, Adolfo Safrán, aseguró que no están previstos aumentos de sueldo para los empleados públicos y tampoco hay definiciones sobre el pago de un bono de fin de año para los estatales provinciales.

“Por lo menos hasta este momento no está previsto un aumento de sueldo ni el pago de un bono”, fue su respuesta y argumentó que “los distintos sectores de la administración pública recibieron un interesante aumento de sueldo con un esfuerzo importante de parte de la provincia para que sus trabajadores puedan recuperar poder adquisitivo”, afirmó.

Primera Edición