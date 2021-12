EEUU: tiene 15 años y obtuvo su quinto título universitario

Una historia admirable tomó estado público en Estados Unidos. Un adolescente de 15 años que está a punto de obtener su quinto título universitario.

Se trata de Jack Rico que, a su corta edad, obtendrá su título como Licenciado en Historia por la Universidad de Nevada. Ya tiene otros cuatro logros universitarios en Ciencias Sociales, Artes y en Expresión Humana y Comportamiento Social que consiguió en el Fullerton College en California, donde dio sus primeros pasos cuando apenas tenía 11 años y se convirtió al poco tiempo en el graduado más joven en la historia de esa escuela.

De esta manera, la Universidad de Nevada, en su sede de Las Vegas (UNLV), tendrá a su graduado más joven en la historia de la facultad y ha hecho público su orgullo a través de las redes sociales oficiales de la institución donde ha dado a conocer la historia de su destacado estudiante.

La historia del joven prodigio

Por más increíble que parezca, Jack Rico, tiene apenas 15 años, es de origen latino, y ya cuenta con una enorme trayectoria académica que se engrosará aún más la próxima semana cuando obtenga su quinto título, el que se recibirá como Licenciado en Historia.

Como si esto fuese poco, cuando Rico no está estudiando para brindar sus exámenes, puede encontrarse igual en el campus de la UNLV escribiendo un artículo de investigación.

“De vez en cuando tengo una reacción impactante por parte de alguien, pero la mayoría de mis compañeros de clase realmente me aceptan, no me tratan como a un niño prodigio, me tratan como a un igual”, confesó el joven estudiante en declaraciones a la prensa.

Según informan los medios locales, Jack estudió en la escuela pública hasta el tercer grado, pero no se adapta al sistema y sus padres decidieron que fuera educado en casa y, después de tres años, su madre Ru Andrade, se dio cuenta que tenía un promedio de inteligencia superior.

“A los 11 era más inteligente que yo y sabía que le había dado todo lo que tenía y que probablemente necesitaba mejores maestros”, contó su madre.

Seguidamente, la familia encontró un programa en Fullerton College en California y Jack realizó un examen de ingreso, lo aprobó y se inscribió al día siguiente. Dos años después, se graduó durante la pandemia con cuatro títulos asociados en Historia, Ciencias Sociales, Artes y en Expresión Humana y Comportamiento Social.

Fuente: TN