El delicado momento de salud del Patón Bauza: revelan que sufre un Alzheimer avanzado

Edgardo Patón Bauza, reconocido entrenador de paso por la Selección Argentina, atraviesa una dura enfermedad según reveló el periodista deportivo Juan Manuel Pons. El DT campeón de América con San Lorenzo, de 64 años de edad, padece un Alzheimer avanzado.

La triste noticia la dio a conocer el Bambino Pons, quien relató cómo convive el Patón Bauza con la enfermedad neurológica. “No se da cuenta de nada y tiene un Alzheimer muy fuerte, progresivo. Edgardo vive en Quito, viene un poquito a Rosario. Yo le pregunté al hijo si lo sufre y él me dijo que no se da cuenta”, afirmó el periodista en una nota con Cielo Sports.

“El Patón por ahí quiere comer primero el postre antes que la comida. Es una cagada, pero le puede pasar a cualquier persona de un día para el otro. El Patón es un tipo de alto rendimiento”, agregó Pons sobre la salud de Bauza.

La dura enfermedad que atraviesa el Patón Bauza

La revelación se dio cuando el famoso relator estaba comentando el estado de salud de Carlos Bilardo, quien también atraviesa una enfermedad neurodegenerativa. “Es raro que le haya pasado al Patón, no fumaba, no tomaba. Una mala sangre, una rabieta te dispara para cualquier lado. Por suerte no le tocó la palabra prohibida”, sumó.

Luego, el Bambino Pons contó cómo fueron los primeros síntomas del Patón Bauza con el mal de Alzheimer. “Un día en Arroyo Seco (predio de Rosario Central) preguntó por qué no iban los jugadores cuando les había dado el día libre. ‘Bueno, vamos a empezar a comer’, dijo… Ese tipo de cosas. Le puede pasar a cualquiera, los seres humanos somos tan frágiles como un hilo de coser”, cerró.

El Patón Bauza se retiró por problemas de salud

En octubre de 2021, Maximiliano Bauza, hijo del Patón y asistente de su cuerpo técnico, anunció en redes sociales el retiro de su padre de la dirección técnica por motivos de salud. El último club fue Rosario Central, donde fue campeón de la Copa Argentina en 2018 y donde es ídolo.

“Los motivos de mi decisión responden estrictamente a razones de salud. Entendí y acepté que, para mi propio bienestar y para el de mi familia, debía apartarme del trabajo que me apasiona”, explicó Bauza en un comunicado difundido en las redes sociales por su hijo e integrante del cuerpo técnico, Maximiliano.

“Hace poco trascendió la noticia sobre mi retiro como entrenador. Entonces, honrando nuevamente mi forma de proceder, soy yo mismo quien quiere comunicar que efectivamente he puesto un punto final al capítulo de mi historia como director técnico“, aseguró el “Patón”.

Fuente: misionesopina.com.ar