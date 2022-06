La deuda pública aumenta US$ 56 millones por día desde que asumió Fernández

No hay freno para la suba de la deuda pública del Estado Argentino. Desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2019, la administración de Alberto Fernández incrementó el pasivo a un ritmo de US$ 56 millones por día.

De esta forma, cada despertar cada argentino debe US$ 1.200.000 que la noche anterior.

La deuda pública total se ubicó al 31 de mayo de 2022 en US$ 374.563 millones, lo que implica un incremento de US$ 51.471 millones, según datos publicados hoy por el Ministerio de Economía.

Esto implica además a dos años y medio de la asunción y a los discursos en contra de la deuda, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ya superó en US$ 6 mil millones, el crédito que Mauricio Macri obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que provocó fuerte disidencias en la coalición gobernante.

Si se compara con mayo del año pasado, la deuda pública tuvo un incremento de US$ 33.444 millones y respecto de abril subió en US$ 276 millones siempre de acuerdo a los datos oficiales.

El 63% de la deuda total está en títulos públicos –US$236.090- con más del 45% nominada en moneda extranjera un 17,67% en moneda local y el resto en otros instrumentos.

Los compromisos con organismos internacionales abarcan el 21,64%, dominando la deuda con el FMI que está computada en US$ 44.839 millones, sobre un total de US$ 71.713. Dentro de este grupo el segundo mayor acreedor es el BID con US$ 13.840.

De las planillas oficiales surge además que la deuda en pesos se incrementó un 65% en el último año a US$ 66.180 millones.

Dentro de ese universo los títulos ajustados por inflación alcanzan a US$ 54.249 millones, unos US$ 9.400 millones por encima del pasivo con el FMI.

revistacodigos.com