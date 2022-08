Concejales posadeños aprobaron la ampliación de la licencia por paternidad para municipales

Durante la sesión ordinaria de este jueves, se sancionó el proyecto de Ordenanza de la concejal Mariela Dachary para modificar los artículos 77º, 90º, 92º, 93º, 94º, 96º, 97º, 99º y 116º de la Ordenanza XV – Nº 11, referente al Régimen de Licencias contemplados en el Estatuto del Agente Municipal.

“Esto implica un cambio de paradigma en la concepción del cuidado de recién nacido. Históricamente se pensaba que esto era solo una función exclusivamente asignada a las mujeres”, señaló el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Martínez.

Remarcó que la medida “solo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Ejecutivo a través de Recursos Humanos, sindicatos y concejales, sin distinción de banderas partidarias”.

Dicha iniciativa analizada y debatida por concejales, autoridades municipales y sindicatos “permitió sumar nuevos derechos para los agentes municipales”, predominando el acompañamiento en torno a los nacimientos, embarazos o decesos, reestructurando la organización dentro del entorno familiar y garantizando el acceso a la salud y a la educación.

Entre las modificaciones, figura primordialmente el reemplazo de los términos mujer y varón por personas no gestantes teniendo en cuenta la reestructuración dentro de los hogares, la incorporación de franquicias horarias para acompañar las actividades de los niños, las licencias por trámites de guarda o adopción, e incluso, las licencias por pérdida de gestación de hasta 12 meses. “La crianza de los niños depende del compromiso de los actores que forman parte de las familias, no solo los padres sino el Estado y el ámbito privado”, subrayó la edil y añadió: “incorporamos categorías que no estaban contempladas en el Estatuto Municipal. Estas ideas fueron repensadas y compartidas en el seno de la comisión a raíz de experiencias vividas”.

Al momento de los homenajes, se reconoció la trayectoria de la jugadora de fútbol, Antonela Cancelarich, se declaró de Interés Municipal el 47° aniversario de la “Federación Misionera de Ajedrez” y la labor solidaria que lleva adelante la “Clínica del Juguete” en la ciudad. A modo de cierre, y en el marco del Mes de las Infancias, los Grillitos Sinfónicos regalaron un ensamble de vientos a todos los presentes.

Fuente: Revista Códigos