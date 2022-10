Qué piensan los argentinos sobre separar y reciclar los residuos

Un informe de Ecoplas y Opinaia recopiló datos valiosos sobre los hábitos de los ciudadanos mayores de edad a través de una muestra de 1.200 personas, y con el antecedente de un estudio similar realizado en 2019.

Ecoplas, la asociación civil sin fines de lucro, especializada en plásticos y medioambiente junto con Opinaia, realizó una investigación sobre la relación de los argentinos con la separación, reciclaje y economía circular.

En Argentina, el 64% separa los reciclables al momento de tirar los residuos. De este porcentaje, 4 de cada 10 considera que sabe cómo hacerlo, mientras que el resto lo hace a pesar de que le falta información. Una gran mayoría coincide en la necesidad de reciclar: el 83% de quienes no se ocupan de separar residuos reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento, lo que revela no solo dificultad en el acceso a la información sino también a los centros para reciclaje. La formación medioambiental debería comenzar desde la educación inicial.

El primer paso del proceso de reciclaje es la separación en origen -el hogar, el trabajo, la escuela-, luego la recolección diferenciada para terminar en el proceso de reciclaje del que se ocupa la industria que, en Argentina, aún tiene capacidad ociosa. Esto revela que hay que mejorar y aumentar la separación. Los encuestados distinguen tres grandes autoridades que deben de explicar y difundir la información, las escuelas (57%), los gobiernos (56%) y los medios de comunicación (49%).

Es destacable que la gente se autopercibe como responsable de fomentar un mayor reciclaje (68%), seguido por el Gobierno nacional (56%), los Gobiernos municipales (51%), y en un 36% las marcas.Descargar PDF

“El estudio revela que los consumidores asumen la responsabilidad por el reciclaje pero también perciben falencias cuando no hay información clara e infraestructura como cestos y puntos verdes accesibles. Aspectos que son competencia de las distintas esferas del gobierno así como también lo son las políticas públicas de concientización y la ausencia de de una ley nacional de responsabilidad del productor que promovería un flujo constante de residuos reciclables en todo el país”, explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas.

Dos medidas fueron elegidas entre los encuestados para lograr un mayor nivel de separación de residuos: implementar un incentivo económico (38%) y campañas de concientización y comunicación (23%)

Por otra parte, dentro de los argentinos que no separan los residuos, un 19% de la muestra dice no hacerlo ni estar informado y un 17% sí cuenta con información. También se evidencia un crecimiento comparando los resultados del 2019, donde el 41% tenía información necesaria para separar frente al 58% actual.

Reciclaje, concientización y pandemia

Las cifras revelan que aumentó el nivel de concientización en el tema, y que la pandemia fue relevante ya que marcó un punto de inflexión. Un 21% de los encuestados sumó este hábito en sus hogares y se evidenció un consenso mayoritario en relación a los beneficios del plástico como recurso: un 64% estuvo de acuerdo con la afirmación “El plástico es un recurso útil durante la pandemia de coronavirus: máscaras, guantes, barbijos, etcétera”.

“Hubo datos muy llamativos y varias mejoras respecto al estudio anterior realizado en el 2019. Por ejemplo, los encuestados dijeron que al evaluar dos productos con precios similares, más de la mitad (53%) comprarían aquel que estuviera certificado como plástico reciclado. Esto demuestra que hay un sector que está buscando alternativas de consumo más sustentables, y es también un gran impulso para iniciativas como la Certificación de Contenido de Plástico Reciclado en productos que Ecoplas presentó junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”, explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas.

Puntualmente, los productos con plástico reciclado con mayor potencial de compra, según el estudio, son productos para el hogar como: escobas y escobillones, bolsas, útiles escolares; objetos y accesorios como bolsos, carteras, anteojos, macetas, también envases como botellas y bandejas, y mobiliario de diseño como bancos, sillas, decks, revestimientos, entre otros.

Economía circular y plásticos

Hay una visión favorable sobre el plástico, el cual es percibido como un material versátil y reciclable. Es considerado por el 91% como uno de los 3 materiales con mayores chances de reciclarse, además del cartón y del papel. También el 43% de los encuestados está predispuesto a pagar más por un producto hecho con plástico reciclado.

En la encuesta, el término “economía circular” mostró un desconocimiento cercano al 60%. No obstante, al presentar el concepto y sus alcances, el nivel de aceptación de sus ideas fue muy elevado, con valores superiores al 75%.

El desarrollo sustentable y la economía circular son dos pilares de las acciones de Ecoplas, que trabaja en las áreas de gobierno, educación, comunicación e industria para impulsar el consumo responsable, separación y reciclaje de plásticos.

“Hay muchos mitos acerca del plástico, que es en realidad un material noble, inocuo y reciclable. La educación y la información son la base para desmitificar esos prejuicios, por eso en Ecoplas educamos como eje central de nuestras acciones y ofrecemos muchos recursos desde nuestro site, así como el Manual Los Plásticos en la Economía Circular y somos aliados de movimentocircular.io. El plástico es un recurso, no un residuo, al separarlo contribuimos a su reciclaje que hoy es de 307.000 tn al año y su tendencia es creciente en una industria que ahorra medios, crea empleos y beneficia al medio ambiente”, explica la Directora Ejecutiva de Ecoplas.

Entre las acciones de los argentinos que aportan a la economía circular se destacan: utilizar productos amigables con el medioambiente o que no contaminen, envases que se puedan reutilizar, elegir productos que sean reciclables, buscar artículos de segunda mano o usados y productos hechos con plásticos reciclados.

El informe de Opinaia recopiló en el mes de mayo de 2022 datos valiosos sobre los hábitos de los argentinos mayores de edad a través de una muestra de 1.200 personas, y con el antecedente de un estudio similar realizado en 2019.

