Mora, la posadeña en Gran Hermano 2022: “Me encanta hacerme la linda”

Después de seis años, esta noche regresó el realtity Gran Hermano con su décima edición en Argentina y entre los 18 participantes que competirán por el premio mayor de 15 millones de pesos y una casa se encuentra una misionera: Mora Jaborniscky, de 21 años.

Mora es posadeña, tiene 21 años y en su presentación contó que “cuando éramos chicas falleció mi mamá y mi papá se pone en pareja con Cristina. Y al cabo de unos años mi papá falleció y Cristina nos adoptó a mi hermana y a mí”.

Luego agregó que “estoy en pareja con Sebastián. Tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con cualquiera. Él fue y probó y volvió a mí. Y eso, la verdad, que me alimenta el ego”.

La posadeña ingresó a “la casa más famosa del país” a las 22.15, mientras el rating promediaba los 20 puntos. En el último fragmento de su descripción señaló que “me pasa mucho que, por cómo me visto, me confunden con un varón, pero no me molesta, me causa gracia. Me encanta hacerme la linda y la verdad es que sé que soy linda y me gusta mucho histeriquear”.

El último misionero en participar de uno de los formatos más exitosos de los realitys en Argentina fue Matías Schrank, que alcanzó a ser finalista en la edición 2015 y luego fue candidato a concejal de Posadas en las elecciones de 2019 al sumarse a Frente Juntos por el Cambio.

En esta ocasión, serán 18 los participantes que competirán por el premio mayor de 15 millones de pesos y una casa, mientras que el segundo puesto también se llevará una vivienda.

El ciclo será conducido por Santiago del Moro, se transmitirá por Telefé y los espectadores podrán seguir el minuto a minuto las 24 horas del día por Pluto Tv, el servicio streaming de Paramount en el canal 141.

Los miércoles serán las galas de nominación y cada domingo se conocerá a un eliminado.

Los viernes y sábados, en tanto, el periodista Roberto Funes Ugarte se pondrá al frente de La fiesta de Gran Hermano y de La noche de los ex, una edición especial que contará con la participación de excompetidores.

La casa de GH, por dentro

Con más de 2.200 m² -1.900 de ellos cubiertos-, esta es la casa más grande de la historia de Gran Hermano Argentina. “Es impresionante. (…) Va a estar la parte de la galería, el comedor, la cocina, el baño. Son dos las habitaciones y después va a haber un SUM con un cuarto y una cocina, un lugar privado”, adelantó Santiago del Moro.

Según trascendió, se trata de una construcción basada en el feng shui, por lo que cuenta con elementos de tierra, madera, fuego, agua y metal.

Como en otras ediciones, habrá también un supermercado de 900 m² donde los participantes se proveerán de todo lo que necesiten.

