Los municipios se adhieren al régimen de ventana jubilatoria, moratoria previsional y retiro

A comienzos de junio, a través del decreto N° 636, el gobernador Oscar Herrera Ahuad puso en marcha el Régimen de Ventana Jubilatoria y Moratoria Previsional para los trabajadores de la Administración pública provincial y municipal.

Estos instrumentos, reglamentado a través de las resoluciones números 860/22, 1006/22 y 1282/22 del Ministerio de Hacienda de Misiones, buscan beneficiar a aquellos trabajadores en edad jubilatoria que no cuentan con los años de aporte necesarios, y a aquellos que cumplen con ambos requisitos para acceder a un mejor haber.A través de esta nueva normativa, que se complementa con el decreto 1145/22, desde Gobierno provincial se invitó a todos los municipios de Misiones a adherirse para que los trabajadores municipales también accedan a estos beneficios. Las condiciones para poder participar son que la adhesión al Régimen se realice a través de una ordenanza emitida por el Municipio y que cada comuna adherida no efectué ningún tipo de disminución de la participación del componente remunerativo sobre los haberes totales al mes de junio de 2022; y por otra parte que los componentes no remunerativos de los haberes mensuales totales de cada empleado municipal a partir de la adhesión del Municipio no superen el 60% de los haberes totales.A través de la resolución 1153 del Ministerio de Hacienda, con fecha 12 de septiembre, los primeros municipios en incorporarse al Régimen de Ventana Jubilatoria y Moratoria Previsional fueron Gobernador López, El Alcázar, Apóstoles, Montecarlo, Gobernador Roca e Itacaruaré. A través de la resolución 1321 del 5 de octubre, se sumaron los municipios de San José, Tres Capones, Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle; a través de la resolución 1381 del 13 de octubre, Dos de Mayo, Oberá, Puerto Libertad, Puerto Rico y Colonia Polana; y mediante la resolución 1567 del pasado 25 de octubre también se sumaron Concepción de la Sierra y Posadas.“Quiero destacar el compromiso y la gestión de todos estos municipios en aprobar rápidamente las ordenanzas necesarias para que sus empleados puedan acceder a estas importantes herramientas previsionales impulsadas por el Gobierno provincial”, destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.La Moratoria Previsional está orientada a aquellos trabajadores que tengan la edad para jubilarse (60 años en el caso de las mujeres y 65 años para los hombres) y al menos 20 años de aportes. Para compensar los años de servicio restantes para poder jubilarse (bajo el régimen normal son necesarios 30 años como mínimo), los beneficiarios de esta medida podrán acceder a una moratoria con el IPS Misiones. De esta manera, podrán jubilarse de forma inmediata e ir pagando en cuotas la moratoria a través de un descuento en el haber jubilatorio. Accediendo a esta herramienta, percibirán el 75% de su haber neto del mes de mayo de 2022 más los aumentos que se otorguen al momento de la jubilación (monto sobre el cual se descontarán mensualmente los aportes y contribuciones de los años que le faltan).Por su parte, la Ventana Jubilatoria está orientada a aquellas personas que tienen la edad requerida y también los años de servicio correspondientes para poder jubilarse. En este caso, a diferencia del régimen tradicional, quien opte por la Ventana Jubilatoria se jubilará con el 75% del sueldo neto en actividad, que representaría una cifra mayor que si se jubilara por el régimen tradicional, donde se calcula promediando los haberes actualizados de los últimos diez años. Se tomarán como referencia los haberes al mes de mayo de 2022 más los aumentos que se otorguen al momento de la jubilación. La jubilación será del 75% si tiene 30 años de servicio, y se suma un 1% más por cada año adicional hasta llegar al 82% (por ejemplo, con 37 años de servicio se jubilará con el 82% del sueldo neto en actividad). En cada caso, el IPS le presentará al interesado los haberes calculados por el régimen de la ventana o el régimen normal para que opte por la opción más conveniente.Por último, también se implementó el Régimen de Retiro Extraordinario, que establece una disminución en la edad requerida para jubilarse. Cabe recordar que en todos los casos queda excluido el personal de seguridad de la Provincia, que cuenta con su propio régimen de retiro.

Fuente: El Misionero