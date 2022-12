Los 7 alimentos que pueden aportar vitamina B3 para quemar grasas

La vitamina B3, también conocida como niacina, ácido nicotínico o factor PP, pertenece al complejo B y es hidrosoluble. Es, además, una de las vitaminas más importantes con las que podemos contar.

Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas y ayuda a algunas enzimas a funcionar correctamente, además de favorecer la producción de las hormonas sexuales.

Los suplementos de esta vitamina también se toman para mejorar la circulación sanguínea, prevenir las cataratas y para aliviar los dolores articulares en caso de osteoartritis.

El efecto quemagrasas de la vitamina B3

Un estudio publicado en la revista Molecular Nutrition and Food Research, comprobó que los ratones alimentados con una dieta rica en grasas saturadas no engordan si se les administra un suplemento de este micronutriente. La razón de que no ganen peso se debería a que la nicotinamida incrementa el gasto energético, sin necesidad de que se disminuya la ingesta, por lo que evita que se acumule un exceso de grasa inducida por la dieta.

Los investigadores partieron de la base de que la obesidad es una enfermedad del tejido adiposo y que la nicotinamida actuaría de forma preferente sobre este tejido como un quemagrasas que induciría la creación de tejido adiposo marrón.

Comprobaron, en concreto, que se producía un incremento de la presencia de una proteína, la UCP1 (desacopladora de la cadena respiratoria), que se encarga de disipar en forma de calor la energía metabólica que se obtiene al ingerir alimentos, y que en caso contrario se acumularía en forma de grasa.

El también codirector del trabajo, Francisco Blanco, señala que, a partir de este estudio, “hay que impulsar nuevos ensayos clínicos que prueben si esos efectos beneficiosos se producen también en pacientes que ya han desarrollado obesidad”.

Estos son algunos de los alimentos que pueden aportar vitamina B3:

Carnes magras, pescados, frutos secos (nueces). Frutas y verduras. Pollo. Productos lácteos. Huevos. Cereales, levadura de cerveza, germen de trigo. Pan.

Beneficios en la salud de la vitamina B3

Protege contra el fallo cardíaco : La niacina se prescribe en las farmacias para bajar las grasas LDL y los triglicéridos porque previene que las grasas se descompongan en estos componentes individuales. Pero la niacina en niveles tan altos puede causar erupciones cutáneas, dolores de cabeza, náuseas y diarrea.

: La niacina se prescribe en las farmacias para bajar las grasas LDL y los triglicéridos porque previene que las grasas se descompongan en estos componentes individuales. Pero la niacina en niveles tan altos puede causar erupciones cutáneas, dolores de cabeza, náuseas y diarrea. Regula el azúcar en la sangre y la dependencia de la insulina: Los estudios sugieren que la vitamina B3 (niacina) puede ayudar a disminuir la sensibilidad a la insulina, sin embargo, otros estudios no encontraron ninguna diferencia. También se demostró que la niacina ayuda a aliviar algunas de las reacciones destructivas autoinmunes de la diabetes tipo I, y se están llevando a cabo otros estudios para evaluar su eficacia.

Los estudios sugieren que la vitamina B3 (niacina) puede ayudar a disminuir la sensibilidad a la insulina, sin embargo, otros estudios no encontraron ninguna diferencia. También se demostró que la niacina ayuda a aliviar algunas de las reacciones destructivas autoinmunes de la diabetes tipo I, y se están llevando a cabo otros estudios para evaluar su eficacia. Reduce el riesgo de cáncer : Hay estudios que han demostrado que la niacina reduce el riesgo de cáncer porque mantiene y garantiza la integridad del ADN, a través de una adecuada regulación del gen supresor tumoral p53.

: Hay estudios que han demostrado que la niacina reduce el riesgo de cáncer porque mantiene y garantiza la integridad del ADN, a través de una adecuada regulación del gen supresor tumoral p53. Retarda la progresión del SIDA: Un estudio de observación informó de la reducción en la progresión del SIDA y del aumento de la supervivencia con altas dosis de niacina.

Fuente: TN