Cuál es el protocolo actual para las personas que presentan síntomas de Covid-19

Ante la suba de casos positivos de coronavirus, las autoridades sanitarias nacionales recordaron cuál es el protocolo que deben seguir las personas que tengan síntomas.

Según destacaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse pero sí tomar precauciones que son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

También se recomienda extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria, etc.).

En la actualidad, si una persona es contacto estrecho no necesita aislarse ni testearse, sólo debe estar atenta a si presenta síntomas y en caso de que lo haga, seguir las indicaciones según edad y condición.

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó la necesidad de reforzar la vacunación: “De la semana anterior a esta los casos de COVID-19 se duplicaron. El 85% son en AMBA pero el aumento se viene viendo en 22 de las 24 jurisdicciones. La vacunación nos permite tener mucho menor impacto en hospitalizaciones y fallecidos. Reforzar la protección por vacunas es la clave: si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis, date un refuerzo, en particular si sos mayor de 50 o tenés alguna condición de riesgo. Los refuerzos siguen siendo la mejor manera de prevenir hospitalizaciones y muertes”, señaló.

Fuente: Revista Códigos