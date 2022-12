La azafata misionera que viajó con la Scaloneta habló con Códigos: “No lo podía creer”

La obereña trabaja desde hace 12 años en Aerolíneas Argentinas y fue parte de la tripulación del vuelo Roma-Buenos Aires que trajo a los campeones del Mundial de Qatar 2022. En dialogo con Códigos contó cómo fue charlar con integrantes del seleccionado, además de alzar y besar la copa del mundo.

“Nos enteramos que traeríamos desde Roma a los campeones un día antes de salir de Buenos Aires. La tripulación fue elegida por la empresa y es algo que nos hizo sentir muy afortunados, no lo podíamos creer, fue mucha emoción”, dijo Betiana Zaine.

El viaje desde Italia tuvo una duración de 13 horas en promedio y en ese tiempo los tripulantes lograron ganar la confianza del plantel argentino. “Siempre tratamos de mantener el profesionalismo, sin atosigarlos con preguntas, respetando el momento de cada uno”, relató la joven.

“Cantaba y jugaban al truco. De a poco se fueron acercándose a nosotros. En pocas horas logramos charlar con ellos en un ambiente relajado”, contó la misionera.

Alzar y besar la copa del mundo

“Se pasaban la copa entre ellos, sacándose fotos durante el vuelo y en un momento, cuando lo tiene Lautaro Martínez, me pregunta si la quería. No lo podía creer y automáticamente me la da y también me saca la foto. Me dijo: ‘agarrala bien, porque pesa mucho’”, detalló sobre cómo alzó y besó el trofeo mundial.

Al referirse a Messi, dijo que “es una persona sencilla, amable y muy correcto. Nadie lo quería molestar, es el 10, el más grande de la historia. Solo le pedimos que cuando tuviera un tiempo se acercara”.

“Cuando estuvo cerca de nuestro lugar accedió a las fotos con todos, firmó las camisetas y hasta la pierna de un amigo, que luego se la tatuó”, relató Zaine

La tripulante remarcó que la mayor parte del viaje fue una fiesta, con muchos cánticos, sobre todo de los más jóvenes, como Enzo Fernández, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister. “Solo durmieron unas tres horas antes de llegar a Buenos Aires”, indicó.

