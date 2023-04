Hugo Passalacqua: “La Renovación es garantía de crecimiento para Misiones”

Es el hombre elegido por el espacio renovador para -si el pueblo lo decide- dar continuidad a un modelo de una provincia que crece y se desarrolla aún en tiempos adversos.

Hugo Passalacqua sabe pilotear en tormentas y hacia dónde dirigir la gestión en tiempos de crisis. Su período como ex mandatario entre 2015 y 2019 avalan esta premisa, la de centrar el camino en los intereses sociales y económicos de Misiones por sobre la grieta del centralismo porteño.

Además de ser una carta fuerte dentro de la política local, Passalacqua es el que mejor posicionado se encuentra según las mediciones de las principales encuestas de cara al 7 de mayo.

Es el candidato que más representa la definición de una Misiones con fuerte impronta de autonomía y de políticas muy enfocadas a generar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos.

“La gente se quedó con más ganas de Hugo”, había señalado Carlos Rovira, líder del espacio renovador, tras el triunfo en las elecciones a gobernador de 2019, cuando el actual mandatario Oscar Herrera Ahuad se impuso por amplio margen. Con esta frase de años atrás su candidatura estaba muy instalada desde antes del anuncio oficial.

En este contexto, el actual diputado provincial contó en Códigos que vive una campaña electoral con “tremenda responsabilidad, sabiendo que son tiempos muy difíciles, donde hay que poner el cuerpo, pecho, ingenio e imaginación ante la crudeza de este momento”.

Expuso y resaltó la gestión de Herrera Ahuad en estos años y aseguró que “es excelente”, indicando que de esta manera “es más fácil salir a militar”. “Se hace ameno salir a los barrios, chacras y picadas o juntarse con diferentes sectores de la sociedad, porque su labor da una espalda en donde apoyarse”, destaca.

“Además existe una conducción seria, responsable y con un norte claro como el que nos señala nuestro conductor Carlos Rovira. También si tenés un candidato a vice como lo es Lucas Romero Spinelli, trabajador y buen tipo, todo se vuelve más llevadero”, subrayó.

“Lucas es la combinación de una mente fresca, preparada y que demostró gestión, con buen manejo de grupo, que llega a la gente con empatía. Son pocas las personas que tienen esos atributos y hay que destacarlos”, agregó.

Para el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, la Renovación es un grupo “fuerte” y que en caso de ganar las elecciones del 7 de mayo próximo “sabemos desde el día uno lo que se debe hacer”.

Misiones, provincia startup

La inversión de la provincia en innovación es algo que se ve y la ubica como una de las pioneras a nivel país en este escenario. Ejemplo de ello son la Escuela de Robótica, Polo Tic, el Silicon Misiones, los Espacios Makers, entre otras instituciones.

Con esto Misiones viene demostrando al país, la región y el mundo sus marcados avances en productos disruptivos de un plan proyectado y que ya comienzan a dar sus frutos.

Sobre esta visión Hugo Passalacqua, sostuvo que “tenemos al único Silicon que es del Estado” y que las altas demandas para los sectores calificados hoy son de programadores y especialistas en software.

“Son trabajos universales y que no tienen fronteras. Hoy se calcula que en Argentina hay un millón de demandas insatisfechas en este sentido. Es allí que hay que generar recursos humanos”, explicó.

“Muchas veces cuando decimos tecnología la gente piensa que es un celular o notebooks y no es solo eso, sino también saber hacer sistemas de riego en las chacras, mejorar la cadena de producción, brazos ortopédicos, y otras innumerables cosas. Es la ciencia aplicada”, detalló Passalacqua.

Grieta nacional y falta de oferta electoral

La grieta nacional es una piedra en el zapato que no parece tener fin. El desmembramiento entre los espacios políticos se incrementa y una unidad nacional está cada día más lejos.

“Hay mucha incertidumbre por lo nacional. La oferta electoral es mala. Entre los grupos internos sean del espacio que sean se matan diciéndose barbaridades. Esta no es la forma de construir en política, se construye de manera seria y con respeto”, dijo al ser consultado.

El candidato a gobernador por la Renovación remarcó que estos vaivenes “estresan mucho a la gente, más en un contexto inflacionario. No se le lleva tranquilidad y hace que se enojen con el sistema político, algo totalmente entendible y correcto”.

Ante esto, Passalacqua puso a la Renovación como ejemplo del rol que deben cumplir los espacios partidarios. “Nosotros llegamos para llenar un vacío que había en la política misionera, con un compromiso hacia la gente”, aseguró.

“La política es un servicio público y nosotros somos los instrumentos. Con aciertos y errores en este espacio siempre tratamos de ser buenos servidores”, señaló.

Nación y sus deudas históricas con Misiones

“Creo que el presidente que venga será débil y nuestra concepción misionerista de cortar lazos y no depender de nadie a nivel nacional vamos a hacerla valer. Nos plantaremos con mucha firmeza y respeto en los históricos reclamos”, adelantó Passalacqua.

Añadió que “sumaremos a todas las instituciones que quieran hacerlo, desde cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones civiles, porque solo un gobernador no alcanza para reclamar y exigir lo que nos corresponde”.

“El gasoducto es vital para que Misiones pegue un salto y siga creciendo. Aún tenemos garrafas y nos parece normal, pero no es así. Todas las provincias tienen gas natural, menos Misiones. Nuestros secaderos funcionan a leña en pleno siglo XXI. La Nación no puede mantenernos al margen del sistema energético. Se llenan la boca con Vaca Muerta, todo muy bien, pero acá no llega nada”, criticó el legislador.

Volvió a ratificar su compromiso de insistir al Gobierno nacional sobre la hidrovía, autovías, la vuelta del tren y obras que por derecho se deben reconocer a la provincia.

“Argentina es una república representativa y federal, pero de esta última palabra no tiene nada. El país sigue teniendo la matriz del Virreinato del Río de la Plata. Todo es Buenos Aires”, remarcó.

Recordó que “no se debe olvidar que las provincias inventamos a la Nación. Por eso creo que es momento de poner en valor ser misionero. Hoy casi todas las provincias están en esa lógica y por algo es”.

Espacios políticos nacionales y el desprecio a las provincias

Está cada vez más claro que los espacios partidarios nacionales hoy priorizan sus peleas internas más que los problemas sociales. En esta línea, Hugo Passalacqua hizo su analogía para intentar describir la desconexión entre la política y los problemas reales de los ciudadanos argentinos.

“Hay mucha ignorancia generalizada. Escuché hace poco a una precandidata a presidente decir que el problema de este país son las provincias que ‘gastan y gastan’. Es algo fuera de lo real, acá la gente se mata laburando”, afirmó.

“Existe un desprecio hacia las provincias y es una concepción de la matriz porteña y sobre eso hay que pararse. El gran salto lo daremos el día que nos entiendan”, aseveró el diputado.

Insistió en que “todos los espacios políticos nacionales están dando un espectáculo dantesco y lamentable. Se pelean entre ellos y encima lo hacen por Twitter, no sentados en una mesa”.

Mensaje para la gente

Ya en el cierre, el candidato a gobernador por el Frente Renovador, pidió el acompañamiento de los misioneros el próximo 7 de mayo. “No es un voto individual, sino a un colectivo político que estos años hizo crecer mucho a Misiones”, ponderó.

“En todo este tiempo fuimos hacia adelante, no retrocedimos en nada. Somos una garantía y tenemos mucha visión de futuro y esperanza en nuestros hombres y mujeres. Todos queremos construir esa provincia que soñamos”, finalizó.

Fuente: Revista Codigos