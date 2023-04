Las claves por las que Misiones invierte en Parques Solares

Desarrolla siete parques solares en diferentes localidades. El objetivo es capturar las ondas electromagnéticas, transformarlas en electricidad e inyectarla al sistema. El presidente de la Legislatura Carlos Rovira destacó que la provincia es “vanguardia en energías renovables y secuestro de carbono”.

Por Vanina Naumtchuk

El sol es una fuente de energía natural, renovable e inagotable, que se transmite a través de la radiación electromagnética. Existen varias formas de aprovecharla, pero la más simple es la fotovoltaica. Esto se debe a que tiene su mejor rendimiento en zonas del planeta en las que se cuenta con más horas de luz.

Esta es una de las claves por las que Misiones apuesta a sistema de producción limpia. El clima genera el ambiente propicio para transformar e inyectar a la red de suministro eléctrico.

El proceso es bastante simple. Consiste en obtener electricidad a partir de la instalación de paneles que absorben la energía durante el día, la transforman y almacenan. A través de moléculas de silicio y otros elementos químicos, como el fósforo, transforman luz en electricidad. Pueden instalarse en viviendas para uso doméstico, edificios, empresas o realizar grandes instalaciones que se conocen como plantas fotovoltaicas.

Equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Estado de Energía, desarrolla siete parques solares en diferentes puntos. El objetivo es capturar las ondas electromagnéticas, transformarlas en electricidad e inyectarla al sistema. Con esto aumentará la capacidad de respuesta y cubrir las demandas en todo el territorio. Un paso importante para dar un salto en el desarrollo y la transición ecológica.

La geografía en determinadas zonas obstaculiza la instalación de postes y el tendido de cables. Sin embargo, el sol llega a todas partes. Además de las condiciones climáticas, otro punto fundamental se centra en el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Al respecto, el ministro de Energía, Paolo Quintana, recordó que el 52% de la biodiversidad argentina se encuentra en el suelo misionero. Por ello, indicó que trabajan para “demostrar que se puede combinar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo energético”. En síntesis, la meta es lograr “la mayor conservación en todos los parques que se construyen”, explicó en declaraciones a canal12misiones.com.

Duplicar en el corto plazo

El Parque Solar Itaembé Guazú funciona hace un año con una potencia instalada de 0,5MW, que atiende los requerimientos de la zona. El de Silicon, que ya se encuentra operativo, tiene una capacidad de 5MW, diez veces más que el anterior.

Con más de 9.000 paneles instalados, el Parque Solar Silicon tiene una potencia de 5MWp, con una capacidad de energía generada de 6,60GWh por año, que aportará energía renovable a todo ecosistema de la economía del conocimiento.

En este sentido, el presidente de la Legislatura Carlos Rovira destacó que este parque “ya genera energía limpia para todo el Oeste de la Ciudad de Posadas, Silicon Misiones y el Parque del Conocimiento”. Lo que convierte a la provincia en “vanguardia en energías renovables y secuestro de carbono”.

Ya en 2022, el diputado Rovira vaticinó que en los próximos tres años, “vamos a generar con energía solar la misma potencia de Urugua-í”. También consideró al modelo alternativo como el “nuevo arte energético” que es “renovable y amigo

con el ambiente”.

Además, se encuentra en pleno desarrollo el Parque Solar Posadas I. Se construye en un predio lindero a la intersección de la ex ruta 213 y By Pass Arco Garita. Tendrá una capacidad de 2,5MW y la inyectará a la Sub Estación Transformadora 213. Así, responderá a la demanda de más de 5.000 familias, lo que se traducirá en un aumento de la potencia y la calidad del servicio en la zona.

Se suma el de Urugua-í, con capacidad de 10MW, que compensará los picos de consumo del mediodía, de esa forma aportará a la producción de la represa. En San Javier se proyecta la creación de otro de 4MW para abastecer al municipio y a las localidades cercanas.

También Oberá contará con una planta en el predio del Parque Industrial, donde se adicionará una estación transformadora. Habrá otra en Leandro N. Alem, de similares características, que beneficiará a las comunas vecinas.

El objetivo final es ambicioso. Con una mirada sostenible y con el objetivo de diversificar la matriz energética misionera, se apuesta a generar el equivalente de potencia que produce la Represa Urugua-í (120MW).

Fuente: Canal 12