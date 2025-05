A pesar de que sus responsabilidades «son muy serias», el presidente estadounidense asegura que ahora está viviendo una mejor experiencia que la que tuvo durante su primer mandato.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que lo está pasando «genial» en su segundo mandato y que se considera no solo el gobernante de su país, sino también el de «todo el mundo».

«La primera vez, tenía dos cosas que hacer: gobernar el país y sobrevivir; tenía a todos estos corruptos. Y la segunda vez, gobierno el país y el mundo», dijo durante una entrevista con The Atlantic publicada este lunes. Además, el mandatario resaltó que, a pesar de que sus responsabilidades «son muy serias», se lo está pasando «genial».



El reportaje describe la reaparición de Trump en la escena política, luego de su derrota en las elecciones del 2020 y sus acusaciones de que la victoria del expresidente Joe Biden fue un fraude. También cuenta con declaraciones de múltiples funcionarios cercanos a su administración, así como con sus propios comentarios, obtenidos luego de una larga discusión con el medio sobre su parcialidad.

The Atlantic escribe que algunos de los factores primordiales que volvieron a Trump un candidato viable, después de que su anuncio de reelección fuera escasamente cubierto por la prensa nacional, incluyen su capacidad de mostrarse siempre seguro sobre sus decisiones y sus habilidades de vendedor, que, según el medio, le permiten ajustar la realidad a su voluntad y beneficio, y le han dejado atravesar diferentes controversias, como haber sido expulsado de las redes sociales más importantes y ser condenado por decenas de delitos.

«Trump es mi quimioterapia experimental»

Inesperadamente, Trump se convirtió en un candidato fuerte y su victoria sobre la exvicepresidenta Kamala Harris fue contundente. El apoyo a sus políticas y promesas de grandes cambios en la situación económica de EE.UU. parecen haber jugado un gran rol. La senadora demócrata por el estado de Míchigan, Elissa Slotkin, dijo al medio que muchos votantes le admitieron haber elegido a Trump por desesperación. «Me dijeron: ‘Trump es mi quimioterapia experimental. Puede que duela muchísimo. Puede que no funcione en absoluto. Pero estoy al límite de mis fuerzas y lo intentaré todo'», contó.



A diferencia de su primer periodo presidencial, Trump estaba decidido a cumplir con todas las promesas que hizo. Durante la campaña y el proceso de transición, sus asesores mantuvieron un documento compartido en el que catalogaban y actualizaban con sumo detalle las promesas sobre lo que haría desde el primer día, así como lo que había anunciado hacer en líneas generales.

«Puedo con todo»

Según Steve Bannon, exasesor del presidente, Trump se dio cuenta de que realmente podía hacer muchas de las cosas que dijo como chistes, provocaciones o reflexiones vanas durante su primera estancia en la Casa Blanca. «Todas son factibles. Cuando uno se recupera de tantas adversidades, lo siente claramente: ‘Puedo con todo'», afirmó Bannon.



Desde que asumió de nuevo el poder, Trump ha hecho múltiples cambios, cumpliendo con la mayoría de sus promesas de campaña. Con decenas de órdenes ejecutivas, despidos masivos en organismos federales, la eliminación de las iniciativas de diversidad, el desmantelamiento de agencias enteras y la creación de un nuevo departamento, sus primeros meses en la Casa Blanca han sido una convulsión general para la sociedad estadounidense.

Además de esto, ha llevado a cabo deportaciones masivas, que han llamado la atención de la comunidad internacional, despertando preocupación por la posible violación de los derechos de los inmigrantes y de los debidos procedimientos legales. Cuando le preguntaron si no temía deportar a personas por error, el mandatario respondió que «todos son personas extremadamente duras y peligrosas» y que no se puede olvidar que «entraron al país ilegalmente». «Les aseguro que nada será perfecto en este mundo», añadió.



«Estoy intentando salvar muchas vidas en el mundo»

No obstante, otros cambios han trastocado a otros países y a la economía mundial. Uno de ellos fue el giro en la postura estadounidense frente al conflicto entre Ucrania y Rusia. «Estoy intentando salvar muchas vidas en el mundo. Ya saben, Ucrania y Rusia… no son nuestras vidas, pero podrían acabar en una Tercera Guerra Mundial», dijo Trump a The Atlantic.

Otro factor importante fue la imposición de aranceles a casi todos los países, que provocó pérdidas millonarias en los mercados bursátiles de todo el mundo. Posteriormente, la medida se suspendió para la mayoría de las naciones, a excepción de China, con la que Trump ha mantenido una guerra comercial desde entonces.

‘Trump 2028’

También fue cuestionado sobre los rumores de una posible candidatura para el 2028. Aunque dijo que no lo haría, pareció dejar abierta la posibilidad. «¿Era esta la inusual norma democrática que no estaba dispuesto a romper? Eso sería una gran ruptura, ¿no?», reflexionó, riendo. «Bueno, tal vez solo estoy tratando de romperla. No es algo que pretenda hacer. Y creo que sería algo muy difícil de hacer», agregó. Sin embargo, el medio señala que su organización ya vende gorras con la frase ‘Trump 2028’.

Post Views: 7