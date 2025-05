Revés judicial para Milei en la causa Libra: los estafados podrán ser querellantes

Los cómplices del mandatario habían presentado un recurso para dejarlos afuera pero la Cámara de Casación les negó esa solicitud.

La causa Libra sumó este lunes un nuevo capítulo adverso para Javier Milei y sus allegados. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el intento de los socios del presidente en la cuestionada academia NW Profesional Traders, quienes habían solicitado excluir a los estafados representados por Juan Grabois como querellantes en el expediente. La maniobra, impulsada por la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, fue frenada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, integrantes de la Sala II de Casación. Ambos magistrados declararon inadmisible el recurso de apelación presentado por el abogado defensor Daniel Rubinovich, quien pretendía dejar afuera a los tres inversores que lograron ser reconocidos como parte querellante gracias a un fallo previo de la Cámara Federal porteña.

Novelli y Terrones Godoy no son ajenos al escándalo: además de ser figuras centrales en NW Profesional Traders —la academia donde Milei impartía cursos—, fueron los organizadores del Tech Forum, evento en el que Milei conoció a Hayden Mark Davis, creador del polémico token Libra. Ese criptoactivo, promocionado públicamente por el mandatario el pasado 14 de febrero, pasó de valer apenas centavos a cotizar cerca de cinco dólares, para luego desplomarse, generando graves pérdidas. Con su planteo, Rubinovich intentó reactivar una vieja decisión de la jueza María Servini, quien originalmente había rechazado la participación de los damnificados en la causa. Argumentó que los inversores no habían probado tener un vínculo concreto con los hechos investigados y que su presencia perjudicaba el derecho de defensa de sus representados.

Sin embargo, Casación no aceptó sus fundamentos. En su fallo, los jueces señalaron que el recurso no superó un nivel básico de argumentación y que se limitó a expresar «meras discrepancias» con la resolución anterior. Además, subrayaron que Rubinovich no había demostrado la existencia de una cuestión federal que justificara la intervención del tribunal en este punto. La jueza Ángela Ledesma, también integrante de la Sala II, no participó de la decisión por encontrarse de licencia. Los querellantes, identificados como J.P.M., A.V. y M.A.P., lograron acreditar su relación con la causa presentando documentación de las compras de tokens realizadas desde sus wallets personales. Sus inversiones alcanzaron montos de 950, 800 y casi 5000 dólares, respectivamente.

Con esta resolución, el revés es completo para los acusados. No solo se mantiene el reconocimiento de los damnificados como querellantes, sino que además la causa avanza con ellos adentro, lo que fortalece las perspectivas de una acusación privada que podría complicar aún más la situación de quienes aparecen vinculados al proyecto Libra. El fallo llega en un momento sensible para Milei, cuyo entorno más cercano ha quedado bajo la lupa judicial. La investigación sigue su curso en el juzgado de María Servini, quien ahora deberá continuar reuniendo pruebas en un expediente que combina la denuncia por estafa con la creciente tensión política que rodea al presidente y a sus socios. La batalla legal por la composición de las partes en el proceso parece, al menos por ahora, zanjada. Los estafados seguirán siendo parte activa de la causa, y el frente judicial para Milei y sus socios suma un nuevo y complicado obstáculo.

infonews.com

Post Views: 5