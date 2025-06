El Arzobispo de Buenos Aires pronunció un fuerte discurso ante el presidente de la Nación en el Te Deum por el 25 de mayo. También habló del «terrorismo de las redes».

En su mensaje por el Te Deum («tedeum» según el uso habitual) del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó un duro mensaje sobre el impacto de las redes sociales en la vida democrática, el avance del odio, la difamación y la desinformación, ante el presidente Javier Milei, así como autoridades nacionales y distritales, junto a otros funcionarios. "Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación, el pan viejo de la indiferencia y la insensibilidad", advirtió el religioso. "Estamos empachados de panes sin sabor, fruto de la intolerancia, y del pan agrietado por el odio y la descalificación. Tenemos hambre de solidaridad, que sea capaz de abrir nuestros encierros y nuestras soledades", reflexionó. "Hemos pasado todos los límites: la descalificación, el destrato y la difamación parecen moneda corriente", expresó García Cuerva, al referirse a los discursos violentos en plataformas digitales. "El terrorismo de las redes", como lo llamó citando al papa Francisco, "legitima el odio y la deshumanización del otro", agregó.

A lo largo de su homilía, el líder de la Iglesia porteña remarcó: “Hay quienes se burlan de Jesús, son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, entidad u obra”, en una analogía con las agresiones digitales de hoy. Su mirada crítica fue interpretada como un llamado de atención ante el deterioro del debate público, especialmente en tiempos de alta confrontación política y social. También expresó: “Muchos hermanos tienen hambre de pan, incluso revolviendo basura, pero también tenemos hambre de sentido de vida y de Dios”, en clara alusión al drama social y espiritual que atraviesa a sectores vulnerables. La misa conmemorativa por el aniversario de la Revolución de Mayo fue seguida con atención por un auditorio que incluyó a Milei, su gabinete, gobernadores e invitados diplomáticos. Mientras tanto, el mensaje del arzobispo repercutió rápidamente en redes sociales, donde usuarios viralizaron sus frases más filosas, muchas de las cuales fueron interpretadas como una crítica al estilo comunicacional del Gobierno. En su llamado final, García Cuerva pidió «recuperar la empatía y el respeto» y evitar que las redes se conviertan en un espacio de exterminio simbólico del que piensa distinto: “Las redes deberían ser un puente, no un campo de batalla. Un canal para el encuentro, no para el linchamiento del otro”. Por último, apeló a una cita del papa Francisco: «Decía hace algunos años que el diálogo y todo lo que este implica recuerda que nadie puede limitarse a ser espectador; todos tienen un papel activo en una sociedad reconciliada». Y concluyó: «La situación actual no permite ser meros observadores de las luchas ajenas. Al contrario, es un firme llamado a la responsabilidad personal y social. Comencemos y comprometámonos a caminar juntos. A caminar dialogando, a caminar hermanados, a caminar con esperanza. Las nuevas generacionss y nuestros hijos se merecen que les dejemos un pais, curado, un país reconciliado, un país de pie y con horizontes. No los defraudemos.»

