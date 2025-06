En los últimos días se conoció el caso de un candidato a concejal de Eldorado por el frente Unidos por el Futuro que fue denunciado por abuso sexual. Luego del Debate Pre Electoral llevado a cabo en la Capital del Trabajo, la diputada radical Rosi Kurtz fue consultada al respecto por un periodista y se fue del lugar sin dar respuestas.

La diputada radical Rosi Kurtz fue protagonista de un bochornoso show mediático el día del Debate Pre Electoral en donde participaron los candidatos a concejal de la ciudad de Eldorado. Luego de finalizar el evento la legisladora provincial fue consultada por el periodista Alejandro Tury acerca de que opinaba del caso que salpica al Frente Unidos por el Futuro. En un video que se viralizó rápidamente, Kurtz primeramente reaccionó con un trato soberbio, altanero y agresivo hacia el conductor de Eldo Stream, y posteriormente, acorralada por la incómoda pregunta buscó victimizarse diciendo “soy mujer” y acusando al comunicador de ser un maleducado y que no actuaba como profesional.

Lo cierto es que la legisladora perteneciente a la bancada radical, desplegó todo tipo de evasivas para no responder el por qué una persona como Julio Bernio con una denuncia por abuso sexual de una nena de siete años, integra su mismo espacio político.

Hasta el momento, ningún integrante del Frente Unidos por el Futuro salió a dar explicaciones del por qué están tapando esta escandalosa denuncia de abuso sexual.

Mientras se desarrolló el debate, Kurtz se mostró muy descontracturada al lado del ex diputado radical Gustavo González quien, según trascendió, es el abogado defensor del Bernio en esta causa de abuso sexual que viene siendo tapada sistemáticamente por los referentes de Unidos por el Futuro.

El show de Rosi Kurtz no terminó ahí, la puesta en escena armada por la legisladora incluyó un pedido de asistencia del personal de salud que estaba trabajando en el lugar, luego de sufrir una supuesta descompensación.

Lo que se sabe del caso de abuso

La causa está caratulada como “abuso sexual simple reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante” ambos calificados por aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con la víctima y “promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por la convivencia” de conformidad a los artículos 119, párrafos 1°, 2°, y 4° inc. f) y último párrafo; artículo 125, párrafos 2° y 3° del Código Penal de la Nación.

El hecho se remonta al año 2015, fecha en que, de acuerdo al relato de Lucía S. -sobrina de Bernio- de 7 años de edad en aquel entonces, visitaba la casa de su tío y este comenzaba con los abusos. Al principio, Bernio le daba “piquitos” y le pedía que no le contara a nadie. Ya cuando tenía 9 años de edad, le habría llevado a una vivienda en construcción (actualmente vive allí) en calle Pueyrredón de Eldorado, frente al Centro de Veteranos, donde le pidió que se acueste sobre un banquito y posteriormente le habría bajado el short para, seguidamente, introducir sus dedos en la vagina y luego la lengua. El crudo relato no finaliza ahí, al regresar a la camioneta Bernio le habría pedido que le practique sexo oral, ante lo cual su sobrina se negó. De acuerdo a la narración de los hechos, Bernio le volvió a solicitar que no cuente a nadie. Esa misma noche, habría intentado acostarse desnudo en la cama donde dormía Lucía, y al decirle que le iba a contar a su esposa, el denunciado se retiró.

Cuando la denunciante tenía 12 años, cuenta que su tía le había solicitado que le llevara una toalla a Bernio a su habitación y éste le habría mostrado su pene, pidiéndole que le toque y se introduzca en la boca. Al negarse, el denunciado le habría dicho: “dale, vení, no pasa nada”.

El crudo relato cita una situación vivida en la casa de su abuela Josefa Da Rosa, donde Bernio le habría pedido en presencia de sus primas que se acueste a su lado. Luego le habría abrazado, besado en la boca y tocado la vagina.

De acuerdo al relato de la denunciante, los actos se siguieron repitiendo en los años subsiguientes, cada vez que la veía, Bernio la abrazaba por la espalda, frotaba su cuerpo con el de ella y le tocaba los pechos.

Post Views: 1