El presidente Javier Milei confirmó que avanzará en una profunda reforma laboral que promete “modernizar” el mercado de trabajo, pero que distintos sectores advierten implicará una pérdida sustancial de derechos para millones de empleados argentinos.

Una reforma al servicio del empresariado

El proyecto que impulsa el oficialismo incluye medidas como la reducción de las indemnizaciones por despido, la ampliación del período de prueba y la eliminación de contribuciones sindicales automáticas. En la práctica, significaría un retroceso de más de 70 años en materia de conquistas laborales.

“Estamos ante un intento de desregulación total, una receta que ya fracasó en los noventa”, sostuvo un dirigente de la CGT. Los gremios preparan un plan de lucha que podría incluir paros y movilizaciones en todo el país.

Resistencia política y judicial

Desde el Congreso, distintos bloques opositores advirtieron que no acompañarán el proyecto. Legisladores de Unión por la Patria y de la izquierda anticiparon que judicializarán cualquier intento de aprobarlo por decreto.

El debate se da en un contexto de recesión económica y alta inflación, con despidos en distintos sectores productivos y una caída sostenida del salario real. “No se puede hablar de libertad mientras se destruyen las condiciones de trabajo”, expresó una legisladora opositora en declaraciones a El País.

El plan Milei: ajuste, recesión y desregulación

La reforma laboral forma parte del paquete de medidas que el presidente Milei busca implementar en el marco de su plan de “shock económico”, que incluye recorte del gasto público, privatizaciones y reducción del rol estatal. “El mercado debe ser libre, incluso en las relaciones laborales”, declaró recientemente en una entrevista con Clarín.

El discurso oficial promete atraer inversiones y generar empleo, pero los analistas advierten que la experiencia internacional muestra el efecto contrario: precarización, aumento del desempleo y caída del consumo interno.

El futuro del trabajo en disputa

La ofensiva de Milei reabre un debate histórico sobre el modelo laboral argentino. Mientras el Gobierno plantea “liberar” el mercado, los sindicatos y movimientos sociales alertan que se está construyendo un país con menos derechos y más desigualdad.

Guía viajes Argentina

“Cada trabajador despedido sin protección es una derrota colectiva”, sintetizó un referente sindical. Las calles volverán a ser escenario de disputa entre quienes defienden el ajuste y quienes reclaman un Estado que proteja a su pueblo.

Reflexión final

Argentina enfrenta una encrucijada: seguir el camino de la flexibilización y la desregulación, o reconstruir un pacto social que priorice el trabajo digno y la justicia distributiva. En tiempos de crisis, el rumbo que elija el país definirá el destino de toda una generación.

enorsai.com.ar

Post Views: 3