La conductora provocó a Mauro Icardi, quien utilizó en reiteradas oportunidades la imagen del actor para compararse con él.



Johnny Depp aterrizó en Argentina para presentar su nueva película como director, Modigliani, y visitó el programa de Verónica Lozano en Telefe.

Previo a su ingreso al estudio, el actor estadounidense recorrió los pasillos del canal y se topó con Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity, quien le pidió una foto.

La mediática compartió en su cuenta de Instagram las imágenes y escribió: «Un día casual en el canal. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras».

Pese a que a simple vista parece un simple encuentro, la intención de Wanda Nara fue «mojarle la oreja» a Mauro Icardi.

Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, el futbolista se comparó con Johnny Depp, quien le ganó un juicio a su expareja Amber Heard por difamación.

Todo ocurrió en medio de su interminable batalla legal con la madre de sus hijas. En mayo, por ejemplo, Mauro Icardi apareció en la red con un picante posteo tras la audiencia por el divorcio con Wanda Nara: publicó una foto creada con IA junto a Johnny Depp y escribió: «En un mes nos verán en un Lamborghini rosa, Johnny. I love it».

El martes 11 de noviembre a las 14:30 horas, el actor estadounidense se sentó en el diván de Cortá por Lozano (Telefe).

Por esa razón, desde las 10 horas que sus fanáticos comenzaron a acercarse a las entradas del canal a la espera de conocer a su ídolo. Gritos, carteles y disfraces de sus personajes más icónicos decoraban la calle.

Este furor por la estrella de Hollywood fue mostrado por el panelista de Ariel en su salsa, Nico Peralta, y por El Noticiero de la Gente: «No entienden la cantidad de gente que hay sobre la Avenida Fleming, toda la gente está desde muy temprano. Vino gente de Chile incluso».

Rodeado de fanáticos que sostenían carteles expresándole su amor y vestidos de sus personajes más icónicos, el actor estadounidense ingresó al canal acompañado por un miembro de seguridad, su manager Jack Whigham y El Corcho Rodríguez, su amigo y pareja de Verónica Lozano.

Mientras que palpitaban su entrevista, la conductora reaccionó en vivo a su caminata por los pasillos donde se mostró completamente eufórica y ansiosa por estar por protagonizar uno de los momentos más impactantes de la televisión, incluso llegó a describirlo a modo de broma como: «Me hago caca».

Después de unos minutos, le dio la bienvenida de manera oficial al estudio: «Ya está todo listo, tengo el honor absoluto de darle la bienvenida aquí a la Argentina y a los estudios de Telefe. My dear (mi querido), es un honor tenerte acá». Procedió a darle dos besos, uno en cada mejilla, y la abrazó.

Sin embargo, rápidamente, causó uno de los momentos más virales de su nota cuando Copito, el perro de Vero, se dirigió hacia él para saludarlo y se agachó a corresponderle. «Como tu lo pediste», expresó la conductora. Allí, se dirigieron al diván donde fue entrevistado.

exitoina,perfil.com

Post Views: 8