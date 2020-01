Inscripciones de las becas Progresar comienzan en marzo

Las Becas Progresar suponen año a año una ayuda para los jóvenes de 18 a 24 que estén completando sus estudios obligatorios, superiores o de formación profesional.

Al inscribirse al programa, el Estado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquida un 80 por ciento del beneficio mensualmente y retiene el 20 por ciento restante, porcentaje que se abona una vez que el alumno cumple con los requisitos académicos que establece la beca.

En este sentido, Radioactiva dialogó con Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia de Misiones: “Las inscripciones arrancan en marzo, cuando se establecen los resultados del año anterior. A partir de este momento se hace el proporcional que estamos esperando”.

Por otra parte, el funcionario desmintió el cobro de un supuesto plus de 5.400 pesos.

“No hay ningún plus ni ningún adicional, hasta ahora no tenemos constancia que acredite este tema. Hemos consultado a Buenos Aires, pero es una información falsa que está circulando”, afirmó.

Además explicó que al ser un programa de Nación, los fondos vienen de esa instancia, “y hasta tanto no los envíen no podemos hacer nada”.

En relación al plan, reflexionó que “es interesante para ayudar a la permanencia de los estudiantes en las aulas, así que todos los años va teniendo un crecimiento y nosotros por supuesto queremos que se extienda y se mantenga”.

Sobre el 2020

Al ser consultado sobre las expectativas generales para el año académico 2020, Sedoff expresó: “Estamos terminando de armar los equipos, diseñando el año con cada una de las direcciones y con el objetivo puesto en empezar el 9 de marzo como corresponde al calendario que fue aprobado por la gestión anterior”.

Asimismo, aseguró que están con “la esperanza de que la convocatoria a paritaria nacional nos de a nosotros los elementos para trabajar en la provincia”.

misionesopina.com.ar