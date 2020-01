Stelatto: “Vamos a planificar la recolección para que la ciudad esté limpia todos los días”

El lunes 20 de enero se cumplieron exactamente 40 días de la gestión del intendente Leonardo “Lalo” Stelatto. MISIONES OPINA aprovechó la ocasión para entrevistar el jefe capitalino quien dio su diagnóstico y proyección en temas clave como: recolección de residuos y otros servicios, obras en avenidas, la relación con la Nación y la Provincia, el trabajo con el sector privado (comercio, turismo, etc.) y la disponibilidad de los recursos para brindar los servicios.

¿Cómo se hizo para comprar 19 camiones y 550 contenedores en el primer mes de gestión?

Teníamos un diagnóstico de la necesidad de incorporar herramientas para la recolección de residuos y la necesidad de contar con los contenedores que son muy útiles y necesarios para darle un esquema de recolección diferente a la ciudad. Lo veníamos estudiando desde el 2 de junio y gracias al acompañamiento de la provincia y el proveedor pudimos lograr efectuar esta inversión. Con el compromiso de los vecinos vamos a lograr el financiamiento pendiente.

¿Hay que involucrar más al vecino en el tema de la limpieza?

Es muy importante el acompañamiento del vecino y la solidaridad con su barrio y también con otros barrios, porque muchas veces no se tira en su barrio pero se tira en el barrio que está a lado. Entonces tenemos que ser respetuosos de todos. Por eso estamos planificando que todos tengan lugar donde depositar porque muchas veces no tenían lugar donde tirar. Nosotros estamos dotando la ciudad de diferentes opciones, cajas, volquetes y contenedores que permitirán depositar los residuos a los vecinos y después planificar retirarlos para que no se generen minibasurales.

¿Hay que cambiar una cultura de tirar la basura en cualquier lado?

Tenemos que hacer una tarea muy fuerte de capacitación y mostrar con el ejemplo que todos podemos colaborar en tener una ciudad más linda. Nosotros tenemos la predisposición de hacer la recolección en la cantidad que sea necesaria para que la ciudad esté limpia todos los días. Con las nuevas herramientas estamos terminando de planificar el esquema que daremos con los camiones nuevos incorporados al servicio. Ahora los estamos terminando de equipar con controladores de seguimiento de las tareas que se tienen que llevar adelante.

Hay lugares donde el camión pasaba una vez por semana o cada 15 días por el estado de las calles. Hoy tenemos que revertir esa situación y recoger los residuos todos los días.

¿Con los 19 camiones nuevos se puede brindar un servicio óptimo o falta?

En principio estaríamos en condiciones de brindar un buen servicio. La ciudad es muy grande, tenemos barrios alejados donde hay un recorrido muerto, entonces tenemos que reordenar las rutas para estar todos los días en todos los barrios.

¿Sigue la Municipalidad realizando obras en avenidas?

La idea es darle continuidad a todas las avenidas. Hoy estamos trabajando en la avenida Andresito, haciendo cordón cuneta y paquete estructural desde San Martín hasta 115. También en la avenida Las Heras desde Chacabuco hasta Martín Fierro. También en la posibilidad rápida de hacer la repavimentación en el micro centro para tener todo en condiciones antes que comiencen las clases.

¿Estuvo con el ministro Arroyo. Hay buena relación de trabajo con la Nación?

Gracias a la gestión de nuestro gobernador Oscar Herrera Ahuad nos permite este acercamiento con la Nación para que vean la realidad de nuestra provincia. Hemos tomado contacto con el ministro de Turismo, con el licenciado Arroyo. El programa de tarjetas alimentarias es muy importante para toda la provincia y en especial para Posadas que va a ser muy importante esa solución que necesita una parte de los vecinos de la ciudad para superar esta época difícil.

Se cumplen 40 días de intendente ¿Cuál es el diagnóstico?

Es muy positivo desde el punto de vista de la predisposición del empleado municipal de brindar su tarea diaria. Esto realmente a uno le motiva a seguir con mucha esperanza para dotar al empleado municipal de herramientas y de todo lo necesario para que pueda desarrollar la mejor tarea posible en beneficio de los vecinos.

¿Cómo se va a trabajar con el comercio para fomentar las ventas y mantener empleo?

Venimos trabajando con la provincia en generar eventos en la ciudad de Posadas para generar derrame en toda la provincia y en todos los rubros. Estamos buscando las mejores opciones para que los comercios reciban un derrame del comercio y del consumo local. Hay buen dialogo de las cámaras de comercio y de otras cámaras. Estamos siempre atentos de generar un ambiente positivo de trabajo y resolver las necesidades económicas del sector que es muy importante.

¿Qué es lo que más demandan los vecinos además de recolección?

Además de la basura, hay mejoras que se demandan en la parte de iluminación para tener mayor seguridad, está la problemática del saneamiento de los arroyos, eso es bueno porque nos va marcando la agenda de trabajo y la planificación para llevar adelante las soluciones que espera el vecino. Cada barrio tiene su problemática diferente, es importante resolver estos problemas, no esconderse. Para nosotros es importante que ellos nos hagan sus observaciones. Hay predisposición de la gestión municipal de resolver los inconvenientes y vamos a estar a lado del vecino.

¿Hay alguna meta para el primer año de gestión?

Las metas se van a ir dando solas. Hay muchos temas para trabajar. Seguramente para el primer año de gestión la meta es mejorar sustancialmente la prestación del municipio hacia el vecino. Esa sería la meta porque el trabajo es diario, todos los días surgen situaciones que tenemos que resolver. Eso hace que a veces se atrasen algunas soluciones por priorizar otras urgencias. No queremos por eso poner objetivos, lo que si queremos es que la gestión mejore sustancialmente los servicios en todos los rubros.

¿Hay recursos suficientes para concretar la gestión que tiene planificada?

Creo que nosotros como objetivo tenemos en la gestión municipal brindar un muy buen servicio a todos los vecinos. Seguramente eso va a tener una respuesta y acompañamiento de los vecinos con el pago de sus tasas. En la medida que el municipio brinde un buen servicio el vecino va a acompañar con esos recursos necesarios para que todo continúe mejorando.

