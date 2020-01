Whatsapp anunció que dejará de funcionar este sábado en varios celulares

Facebook, propietario del servicio, lo comunicó en la web oficial. Ya habían adelantado la fecha límite hace un año.

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos con sistema operativo Android 2.3.7 e iPhones con iOS 8 o anteriores a partir de este sábado. Quienes usen un sistema operativo antiguo deberán, si quieren poder seguir usando WhatsApp, actualizarlo antes del sábado.



El servicio de mensajería, propiedad de Facebook, ya había adelantado la fecha límite hace un año en su página web. Inclusive, desde hace más de un año, en estas versiones de los sistemas operativos para móviles de Google y Apple ya no era posible crear cuentas nuevas de WhatsApp ni volver a verificar cuentas ya existentes, pero sí se permitía a quienes ya tuviesen la aplicación instalada seguir usándola con normalidad.



Android 2.3.7 es la última actualización del sistema Android 2.3 o “Gingerbread” (pan de jengibre, lanzado al mercado en 2010, y al que desde entonces han sucedido casi una decena de nuevos sistemas operativos. iOS 8, por su parte, llegó a los iPhone en septiembre de 2014, y fue reemplazado un año después por el iOS 9.



WhatsApp explicó que no existe ninguna opción para transferir el historial de conversaciones entre plataformas para aquellos usuarios que no vayan a poder seguir usando el servicio, pero sí pueden exportar estos datos a través de un correo electrónico si desean conservarlos.



Al tratarse de sistemas operativos muy antiguos, no se espera que la decisión de WhatsApp vaya a tener un gran impacto en mercados como Estados Unidos o Europa, pero sí podría resultar significativa para mercados emergentes con gran cantidad de teléfonos antiguos.



Por su parte, la firma propietaria de WhatsApp, Facebook, volvió a desautorizar este miércoles a quienes llevan tiempo augurando una posible pérdida de usuarios en su plataforma e informó de que cerró 2019 con un 9% más de internautas, aunque las cuantiosas multas por parte de los reguladores lastraron sus resultados financieros.

