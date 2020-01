Compras anticipadas y listas que llegan a los 7.000 pesos para el inicio de clases

El próximo 9 de marzo comienzan las clases formalmente en la provincia. Pero, si bien falta más de un mes, los padres ya comienzan a anticipar las compras de útiles escolares, tratando de buscar opciones de precios y ofertas que abaraten las listas.

Incluso muchos de ellos ya en diciembre comenzaron con la búsqueda de productos, y otra importante tanda optó por ir comprando de a poco. Un ejemplo de ello se pudo ver en los regalos por Reyes Magos, que tuvo como principal característica la adquisición de útiles escolares a modo de presente (ver Reyes Magos…). Sin embargo, desde el sector de librerías y papelerías, afirmaron que el incremento en relación al año pasado no alcanzó a la inflación. Esta última rondó el 53 por ciento, mientras que las canastas escolares y manuales se incrementaron un 35 por ciento. A esto se suma la elección de segundas marcas y de listas “recicladas” para tratar de alivianar la carga económica que significa para una familia el regreso a clases.

Listas de 7.000 pesos

Hay escuelas que se adaptaron a la situación de crisis y solicitan ciertos productos para el inicio de clases para luego -durante el año- completar con lo que falta. No obstante, hay otras que mantienen las mismas listas de hace tres o cuatro años atrás, y son las que más costosas resultan, porque incluso en muchos casos, se especifica hasta la marca del producto. “La canasta es muy relativa. Armamos listas desde 800 pesos hasta 7.000, aunque no lo crean. La mayoría de las escuelas se han adaptado al bolsillo del consumidor y prefieren ir durante el año pidiendo cosas, entonces esas, en promedio, rondan los 2.500, 3.000 pesos. Pero algunas escuelas dejaron las listas tal como se venían manejando y son las que se dispararon”, detalló Leonardo Kinder, propietario de la librería Avviare, al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva. En ese sentido, también consideró que el movimiento para esta etapa del año es muy bueno y que las crisis económicas hacen que la gente salga con mucha anticipación a realizar este tipo de compras. “Estamos por cumplir diez años y es la segunda vez que nos pasa que cuando hay así un cimbronazo económico, como una crisis que hace que la gente por ahí no salga tanto de vacaciones o se vayan a los lugares que solía ir, a nosotros nos beneficia y la gente se anticipa muchísimo a la compra”, ratificó. Al tiempo que valoró las ofertas a la hora de ofrecer la mercadería. “Tenemos promociones con Club El Territorio y eso agiganta mucho nuestras opciones de lo que ofrecemos”, destacó.

De lápices y papeles

Kinder señaló que el incremento anual rondó el 35 por ciento, aunque diferenció diversos tipos de productos. “No llega a la diferencia exacta de la inflación porque hay productos de escritura que subieron mucho menos con respecto a lo que es papelería. Nuestro producto más sensible es lo relacionado al papel”, explicó. Al tiempo que resaltó: “Lo de escritura se mantuvo en un aumento del 10 a 15 por ciento en todo el año, cuando la papelería sí se trepó a un 50 por ciento”. Asimismo, determinó que, tal como ocurre en los supermercados, también los padres comienzan a buscar segundas marcas para armar las mochilas de los nenes. “Nosotros les damos opciones. En el lápiz, por ejemplo, tenemos siete marcas. Hay escuelas que piden con marca, pero como referencia para que el chico no lleve tan mala calidad, entonces le ayudamos al padre a elegir lo más apropiado”, determinó. Y aclaró que lo que más bajas ventas tuvo fueron las mochilas, que también suele ser lo más costoso y no entra dentro de las listas escolares. “Otros años venían a buscar nuevas, buscando el personaje de moda, pero ahora no, se estira la mochila hasta donde se pueda. Hay dos calidades muy puntuales, por eso por ejemplo en una mochila para jardincito los precios varían entre 600 pesos y 1.900”, adujo.

Manuales

La compra de manuales escolares es otra tarea compleja para los padres. Matías Scarabotti, dueño de Tras los Pasos, resaltó que, si bien muchos de ellos están comprando ya los libros pedidos por las escuelas, otros prefieren dejarlo para más cerca de la fecha. La razón radica en que las editoriales suelen bajar los precios cerca del inicio de clases. “Hay muchas consultas, pero nosotros por ley nos debemos adaptar a los precios de las editoriales, en todo el país pasa así, y las editoriales suelen bajar un poco los precios más cerca de la fecha, no sabemos por qué”, dijo en comunicación con El Territorio. Seguidamente, resaltó: “Hay muchos padres que compran y después ven los precios más bajos y se enojan, pero tienen que saber que nosotros no somos los formadores de precios, sino las editoriales”. Advirtió además que el incremento anual será de cerca del 35 a 40 por ciento. “Nuestros costos fueron mucho mayores, como la inflación, los clientes no sufren tanto pero los precios no llegan a cubrir eso por lo que nuestra facturación es mucho menor”, expresó.

Reyes Magos con útiles

La compra por Reyes Magos en Posadas migró hacia la adquisición de útiles.Georgina Giufrida, de Memes Juguetes y referente del sector en Posadas, había precisado entonces que “en esta oportunidad, muchos de los padres adelantaron la compra de útiles escolares, con el objetivo de reducir los costos para cuando empiecen las clases”.Respecto a las ventas, había comentado que la opción más recurrente pasó por la compra de mochilas. Y que los valores por unidad promediaron los 1.800 pesos.“Sorprendió la metodología, que claramente apunta al ahorro. Esta vez, los padres fueron muy previsores, porque solicitaron muchas mochilas y carpetas con motivos infantiles para evitar comprar en marzo”, fue lo que destacó.



En cifras

35%

Es el porcentaje de incremento anual que sufrió la canasta escolar. En lo que refiere a materiales de escritura subió 10% y papelería, 50%.

$3.000

La lista escolar es variable, dependiendo de los pedidos de las escuelas. El valor promedio es de $3.000. En otros casos, oscilan entre los $800 y $7.000.

