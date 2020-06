El segundo pago del IFE comenzará a partir del 3 de junio

El beneficio que alcanza a más de 9 millones de argentinos tendrá la misma modalidad que el primer pago. No habrá reapertura de inscripciones.

Ante la extensión del asilamiento preventivo, social y obligatorio, y frente al impacto que ello conlleva, y el aumento de los contagios en los sectores más vulnerables, se hará un refuerzo del IFE que será también de $10.000 y se comenzará a pagar desde el miércoles 3 de junio alcanzando a más de 9 millones de argentinos.



Lo novedoso es que no se contempla reapertura de inscripciones, sino que será automático mediante un cronograma de pagos que anunciará la ANSES en las próximas horas.



Desde la opción “Cuándo y Dónde cobro el IFE”, en el portal web de anses.gob.ar, se podrá consultar, desde el 3 de junio el refuerzo de la compensación monetaria de $10.000.



El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no se podía alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza.



El universo de personas, según fuentes oficiales de ANSES, ya está definido y será efectivizado desde el 3 de junio, esperando que el organismo previsional presente el nuevo cronograma de pagos para la segunda vuelta forjando una atención en los sectores más golpeados por la pandemia.



Recordemos que el IFE nació con el DNU 310/2020, el 23/03/2020, y su funcionalidad obedece a la pandemia declarada por la OMS y a la cuarentena que declara la emergencia sanitaria por el DNU 260/2020, motivo por el cual, el programa IFE apunta directamente a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos que la pandemia afecta. Dicho esto, el Refuerzo IFE, que será abonado desde el 3 de junio, tendrá una exclusividad y foco en los sectores más afectados, como ser, el AMBA.



Las últimas fechas de pago para las personas que hayan elegido cobrar la primera ronda del IFE a través del Correo Argentino y la red de cajero Link serán para los DNI terminados en el número 8, el día lunes 1 de junio, y los DNI terminados en 9, los días 2 y 3 de junio. Los que tienen cobro por el correo argentino, será para los apellidos terminados en la letra M a Z, el día 01/06, de la A a la L, el día martes 02 de junio y volverá a la M a la Z el miércoles 3 de junio.



Recordamos que el criterio de accesibilidad a este beneficio, y reitero que, el Refuerzo del IFE, no tendrá reapertura de inscripciones, se encuentra delimitado por la pertenencia a alguno de los siguientes grupos:



Trabajadores informales

Monotributistas categoría “A” y “B”

Trabajadores de casas particulares, estén o no en blanco

Monotributistas Sociales

Beneficiaros de la AUH, Embarazas y Becas Progresar.

Asimismo, deben cumplirse otros dos requisitos:



Ser argentino nativo o con dos años de residencia continua y tener entre 18 a 65 años de edad.



Un dato relevante que no debemos dejar pasar es que ningún miembro del grupo familiar debe contar con ingresos que vengan de un trabajo en relación de dependencia, ser monotributista categorías “C” a la “K” o Responsable Inscripto, ser beneficiario de la prestación de desempleo, planes sociales locales o municipales o ser jubilados y/o pensionados, grupo este, 4.207.891 millones que quedaron afuera del beneficio.



En el marco del acceso a este beneficio, la composición del grupo familiar incluye al titular del IFE, su cónyuge, sus hijos menores de edad e hijos entre 18 y 25 años que no acrediten un domicilio diferente.

AGENCIAHOY.COM