Netflix Junio: ¿qué series y películas se estrenan este mes?

Prepárate para no despegarte del televisor o la computadora, porque aquí están todas las series y películas que llegarán a Netflix en el mes de junio.

Las películas y series en streaming son una pieza clave para matar el aburrimiento durante el confinamiento en casa por la pandemia de covid-19. Las semanas pasan, ¿y crees quedarte sin opciones?, pues te tenemos una buena noticia porque Netflix ya anunció la lista de todos sus estrenos que llegan en junio 2020. Un catálogo que incluye filmes ganadores de premios e interesante contenido original de la plataforma.

Sin duda, los thrillers y las series de suspenso son la gran apuesta para el mes de junio. Por lo que no puedes perderte Historia de un crimen: La búsqueda, cuya trama gira en torno a la desaparición de una niña en un barrio lujoso de la Ciudad de México. Si prefieres la comedia dramática, entonces no puedes perderte la segunda temporada de The Politician, protagonizada por Gwyneth Paltrow y Ben Platt.

Ahora bien si eres un apasionado de las películas te recomendamos Victoria y Abdul, filme nominado a los premios Oscar. Otro título que no puedes dejar de ver es La red avispa, protagonizada por Penélope Cruz y Ana de Armas. Y para los fans de Indiana Jones: llegan tres entregas de la saga protagonizada por Harrison Ford.

Acá te dejamos la lista completa de películas y series que se estrenan este mes de junio 2020 en Netflix.

Series en Netflix- junio 2020

Fuller House (últimos episodios)- 2 de junio

13 Reasons Why (temporada 4)- 5 de junio

Queer Eye (temporada 5)- 5 de junio Reality Z -10 de junio

Historia de un crimen: La búsqueda – 12 de junio

The Politician – 19 de junio

The Sinner: Jaime – 19 de junio

Crazy Delicious- 20 de junio

Amar y vivir– 26 de junio

Keeping up with the Kardashians (temporada 1 y 2)

Modern Family (temporada 7 – 10)

Rupaul’s drag race (temporada 12)

La cantina de medianoche (temporada 1- 3)

Películas en Netflix- junio 2020

Perdida- 5 de junio

El rey Arturo: la leyenda de la espada- 7 de junio

5 sangres – 12 de junio

Siente el ritmo – 19 de junio

La red avispa – 19 de junio

Victoria y Abdul- 23 de junio

Nadie sabe que estoy aquí- 24 de junio

Mujer maravilla- 26 de junio

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire saga- 26 de junio

Baby: el aprendiz del crimen- 30 de junio

Adú- 30 de junio

La torre oscura- 30 de junio

Amor sin escalas

Perdidos en Tokio

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el templo de la perdición

La buena esposa

Perfume de mujer

Rescatando al soldado Ryan

Enemigo inmortal

Niños y familia

Alexa y Katie (Parte 4)- 13 de junio

El cadáver de la novia– 6 de junio

Amor de gata – 13 de junio

BNA – 24 de junio

